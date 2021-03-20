Yasemin Yazıcı: İstanbul benim vazgeçilmezim

İşte 10 soruda Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Son Yaz'ın oyuncu kadrosundaki Yasemin Yazıcı.

cumhuriyet.com.tr
20 Mart 2021 Cumartesi, 15:59
Yasemin Yazıcı: İstanbul benim vazgeçilmezim
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1- Ruh haliniz nasıl? 

İçim kıpır kıpır ve heyecanlıyım.

2- Hayatta sizi en mutlu eden şey nedir? 

Yeni deneyimler. Hayata farklı bir bakış açısı, içgörü getiriyorlar ki bunlar da zihnimi, bedenimi ve ruhumu besliyor.

3- En büyük korkunuz? 

Sevdiklerimi kaybetme korkusu.

4- Pandemi bitince ilk nereye yolculuk yapacaksınız? 

Japonya olmasını çok isterim. Beraber kaldığımız ilk pandemi aylarında, oraya gitmiş insanların vloglarını izledik hep ailemle.

5- Yaşamak istediğiniz başka bir yer var mı? 

Farklı şehirlerde yaşama fırsatım oldu ama İstanbul benim vazgeçilmezim. 

6- Arkadaşlarınızla nerede buluşmayı seversiniz? 

Kendi mahallemde.

7- En son hangi filmi izlediniz? 

Omar Sy ve François Cluzet’nin başrolü paylaştığı Intouchables.

8- Son okuduğunuz kitap? 

Tanrı Üzerine - Jiddu Krishnamurti.

9- Hayattaki kırmızı çizginiz? 

Şiddetin her türlüsü. 

10- En sevdiğiniz hayvan? 

Kurt. Asil ve mücadeleci.


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