Yasemin Yazıcı: İstanbul benim vazgeçilmezim

20 Mart 2021 Cumartesi, 15:59

1- Ruh haliniz nasıl?

İçim kıpır kıpır ve heyecanlıyım.

2- Hayatta sizi en mutlu eden şey nedir?

Yeni deneyimler. Hayata farklı bir bakış açısı, içgörü getiriyorlar ki bunlar da zihnimi, bedenimi ve ruhumu besliyor.

3- En büyük korkunuz?

Sevdiklerimi kaybetme korkusu.

4- Pandemi bitince ilk nereye yolculuk yapacaksınız?

Japonya olmasını çok isterim. Beraber kaldığımız ilk pandemi aylarında, oraya gitmiş insanların vloglarını izledik hep ailemle.

5- Yaşamak istediğiniz başka bir yer var mı?

Farklı şehirlerde yaşama fırsatım oldu ama İstanbul benim vazgeçilmezim.

6- Arkadaşlarınızla nerede buluşmayı seversiniz?

Kendi mahallemde.

7- En son hangi filmi izlediniz?

Omar Sy ve François Cluzet’nin başrolü paylaştığı Intouchables.

8- Son okuduğunuz kitap?

Tanrı Üzerine - Jiddu Krishnamurti.

9- Hayattaki kırmızı çizginiz?

Şiddetin her türlüsü.

10- En sevdiğiniz hayvan?

Kurt. Asil ve mücadeleci.