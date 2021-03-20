Yasemin Yazıcı: İstanbul benim vazgeçilmezim
İşte 10 soruda Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Son Yaz'ın oyuncu kadrosundaki Yasemin Yazıcı.
1- Ruh haliniz nasıl?
İçim kıpır kıpır ve heyecanlıyım.
2- Hayatta sizi en mutlu eden şey nedir?
Yeni deneyimler. Hayata farklı bir bakış açısı, içgörü getiriyorlar ki bunlar da zihnimi, bedenimi ve ruhumu besliyor.
3- En büyük korkunuz?
Sevdiklerimi kaybetme korkusu.
4- Pandemi bitince ilk nereye yolculuk yapacaksınız?
Japonya olmasını çok isterim. Beraber kaldığımız ilk pandemi aylarında, oraya gitmiş insanların vloglarını izledik hep ailemle.
5- Yaşamak istediğiniz başka bir yer var mı?
Farklı şehirlerde yaşama fırsatım oldu ama İstanbul benim vazgeçilmezim.
6- Arkadaşlarınızla nerede buluşmayı seversiniz?
Kendi mahallemde.
7- En son hangi filmi izlediniz?
Omar Sy ve François Cluzet’nin başrolü paylaştığı Intouchables.
8- Son okuduğunuz kitap?
Tanrı Üzerine - Jiddu Krishnamurti.
9- Hayattaki kırmızı çizginiz?
Şiddetin her türlüsü.
10- En sevdiğiniz hayvan?
Kurt. Asil ve mücadeleci.
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