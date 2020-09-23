Yaşını yanlış bildirdi, hükmen yenik sayıldı
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, ligin ilk haftasında berabere kaldığı Hellas Verona karşısında oynayan Amadou Diawara'nın yaşını yanlış bildirmesi sebebiyle hükmen 3-0 mağlup sayıldı.
Serie A'nın ilk hafta maçında bir oyuncusunun yaşını maç listesine yanlış bildiren Roma, 0-0 biten Hellas Verona maçında 3-0 hükmen yenik sayıldı.
İtalya Birinci futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, ligin ilk haftasında berabere kaldığı Hellas Verona karşısında oynayan Amadou Diawara'nın yaşını yanlış bildirmesi sebebiyle hükmen 3-0 mağlup sayıldı.
Serie A Lig
Yönetimi'nden yapılan yazılı açıklamada, ilgili spor hakiminin
konuyu incelediği ve temmuz ayında 23 yaşına giren Diawara'yı,
İtalya Futbol Federasyonu'nun (FIGC) talimatlarına aykırı şekilde
maç esame listesinde 22 yaş altı olarak belirtilmesi sebebiyle
hükmen mağlubiyet kararı verdiği bildirildi.
Bu kararla, Roma
deplasmanda 0-0 berabere kalıp 1 puan aldığı Hellas Verona
maçında, 3-0 hükmen mağlup sayıldı.
Böylece Roma,
yeni sezona mağlubiyetle başlamış oldu.
Gineli futbolcu
Diawara, Hellas Verona maçına ilk 11 başlayıp, 89 dakika mücadele
etmişti.
Öte yandan Corriere dello Sport gazetesi de Roma Kulübü Genel Sekreteri Pantaleo Longo'nun Hellas Verona maçında Diawara hadisesindeki hatasından ötürü hükmen mağlubiyet kararından önce kulübe istifasını sunduğunu yazdı.
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