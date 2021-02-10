Yaşlı kadın kapağı çalınan rögara düştü, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Perihan E., kapağı birkaç gün önce hırsızlar tarafından çalındığı öğrenilen rögarın içine düştü. O anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Buca ilçesi 257/1 Sokak'taki rögarın kapağı, 4 gün önce 2 hırsız tarafından çalındı. Bunun üzerine mahalle sakinleri, açık durumdaki rögarı emniyet şeridiyle çevirdi. Dün sabah sokakta yürüyen Perihan E, etrafında çöpler bulunan rögarın açık olduğunu fark etmeyerek içine düştü. Sabah olmasından dolayı Perihan E, bir müddet rögarın içinde kalırken, işe giden bir yurttaş sesini duyarak durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelenler tarafından çıkarılan Perihan E'ye yapılan ilk müdahalede ayağında ve kolunda kırıklar olduğu tespit edildi. İlk müdahalenin ardından Perihan E, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Meydana gelen iki olay da güvenlik kameralarınca kaydedildi. İlk görüntülerde 2 kişinin rögar kapağını kaldırıp götürdüğü görülürken, diğer görüntüde de Perihan E'nin rögara düştüğü görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
- Melih Bulu'dan, Cevdet Kılıç açıklaması
- Bir günde memur olup, Cumhurbaşkanlığı'na atandı
- CHP’den iki isim daha istifa etti
- CHP'den 'Uzay Programı'na ilk yorum: Damat gitti ama...
- 'İnce'ye katılacak' denilen 17 CHP'li vekilden açıklama
- Erdoğan'ın cinsiyetçi ifadesi büyük tepki topladı
- Soylu'dan Boğaziçi açıklaması
- Gizemli monolitin sırrı çözüldü
- İktidarın atadığı 71 rektör 0, Ayşe Buğra 5776
- AKP'den Mahir Ünal'ın sözlerine açıklama
Video Haberler
- Öğrencilerin sorularını yanıtsız bırakan İnci'ye tepki
- Selçuk Özdağ'a saldırı anının en net görüntüsü
- Artvin'deki Boğaziçi eylemlerine polisten sert müdahale
- İşsiz yurttaşın söyledikleri muhabiri şoke etti
- Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması
- Korkunç kaza! 3 kişi yaşamını yitirdi
- Erdoğan'a yüklendi: Terbiyeli olacaksın, efendi olacasın
- Prof. Dr. Ayşe Buğra'dan Erdoğan'ın o sözlerine yanıt
- TBMM yerleşkesinde yangın paniği!
- Göbeklitepe yakınlarındaki metal blok ortadan kayboldu
En Çok Okunan Haberler
- Melih Bulu'dan, Cevdet Kılıç açıklaması
- Bir günde memur olup, Cumhurbaşkanlığı'na atandı
- CHP’den iki isim daha istifa etti
- CHP'den 'Uzay Programı'na ilk yorum: Damat gitti ama...
- 'İnce'ye katılacak' denilen 17 CHP'li vekilden açıklama
- Erdoğan'ın cinsiyetçi ifadesi büyük tepki topladı
- Soylu'dan Boğaziçi açıklaması
- Gizemli monolitin sırrı çözüldü
- İktidarın atadığı 71 rektör 0, Ayşe Buğra 5776
- AKP'den Mahir Ünal'ın sözlerine açıklama