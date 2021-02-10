Yaşlı kadın kapağı çalınan rögara düştü, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

10 Şubat 2021 Çarşamba, 18:42

Buca ilçesi 257/1 Sokak'taki rögarın kapağı, 4 gün önce 2 hırsız tarafından çalındı. Bunun üzerine mahalle sakinleri, açık durumdaki rögarı emniyet şeridiyle çevirdi. Dün sabah sokakta yürüyen Perihan E, etrafında çöpler bulunan rögarın açık olduğunu fark etmeyerek içine düştü. Sabah olmasından dolayı Perihan E, bir müddet rögarın içinde kalırken, işe giden bir yurttaş sesini duyarak durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelenler tarafından çıkarılan Perihan E'ye yapılan ilk müdahalede ayağında ve kolunda kırıklar olduğu tespit edildi. İlk müdahalenin ardından Perihan E, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Meydana gelen iki olay da güvenlik kameralarınca kaydedildi. İlk görüntülerde 2 kişinin rögar kapağını kaldırıp götürdüğü görülürken, diğer görüntüde de Perihan E'nin rögara düştüğü görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



