Yaşlı kadına bakıcı şiddeti
Kadıköy’de Özbekistan uyruklu kadının, bakıcı olarak çalıştığı evdeki yaşlı kadına olan sözlü ve fiziki saldırıları cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaşlı kadının pencereye çıkarak ‘burada beni dövüyorlar’ diyerek yardım istediğinin yer aldığı görüntüler dikkat çekti.
Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz günlerde Kadıköy Göztepe'de meydana geldi.
Özbekistan uyruklu olduğu iddia edilen kadın bakıcı, birlikte yaşadığı yaşlı kadına fiziksel şiddet uygulayarak, cinsel içerikli sözlü tacizlerde bulundu. Bakıcının bir arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilen görüntülerde, yabancı uyruklu bakıcının yaşlı kadına cinsel içerikli sözlü tacizde bulunduğu görülüyor.
Yaşlı kadının polise giderek şikayetçi olacağını ve ayağındaki yara izlerini göstereceğini söylemesi üzerine bakıcının ‘ne polisi ya jandarmaya göster' diyerek dalga geçtiği yer alıyor. Yabancı uyruklu bakıcının yaşlı kadına terlik fırlattığının yer aldığı görüntülerde, pencereye çıkan yaşlı kadının “burada beni dövüyorlar” diyerek yardım istediği görülüyor.
En Çok Okunan Haberler
- Şov programı mı, demokrasi meydanı mı?
- Sağlık Bakanlığı son koronavirüs tablosunu paylaştı
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Nereye gitti bu paralar?
- Yeni Akit Haber Müdürü'ne sert tepki: Haddini bil!
- Mesut Özil'in ilahiyatçıları bölen paylaşımı
- Balıkçıların barınağa sığınmasına izin verilmedi
- 3 yıl önce 5 milyon lira harcanmıştı
- Ziya Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması
- Adnan Oktar’ın siyasi ayağı var mı?
- Türkiye'den web sitesine erişim engeli neden uygulandı?
Video Haberler
- Boğaziçililer sosyal medyadan koro halinde seslendi
- Erdoğan konuşturmadı: Sen mikrofonu vekilimize ver
- Erdoğan'a 'Takoz' yanıtı: Eğer bir takoz varsa...
- İstanbul’da kar yağışı başladı
- Şaşırtan baskın: Dışarıdan çiğköfteci içi berber
- CHP'li ismi şoke eden skandal görüntüler
- İmamoğlu, Nazım Hikmet'in eserini okudu
- İstanbul'da rezaletin görüntüleri! O anlar kamerada
- Himalaya dağlarındaki çığ felaketi kamerada
- Boğaziçili öğrencileri karanlık da durduramadı
En Çok Okunan Haberler
- Şov programı mı, demokrasi meydanı mı?
- Sağlık Bakanlığı son koronavirüs tablosunu paylaştı
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Nereye gitti bu paralar?
- Yeni Akit Haber Müdürü'ne sert tepki: Haddini bil!
- Mesut Özil'in ilahiyatçıları bölen paylaşımı
- Balıkçıların barınağa sığınmasına izin verilmedi
- 3 yıl önce 5 milyon lira harcanmıştı
- Ziya Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması
- Adnan Oktar’ın siyasi ayağı var mı?
- Türkiye'den web sitesine erişim engeli neden uygulandı?