Yassıada’nın fikir babası eski AKP’li Bakan Ertuğrul Günay projeye isyan etti

29 Mayıs 2020 Cuma, 14:09

Yassıada yargılamalarının unutulmaması için adanın “ibret müzesi” olması fikrini ilk ortaya atan eski AKP’li Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay adadaki projeyi Medyascope’a değerlendirdi.

Günay, “Adada yapılanla bizim hayata geçirmek istediğimiz arasında ciddi fark var. Şu anki proje tam bir rant projesidir ve bunu muhafazakâr olduğunu iddia eden bir iktidarın yapması üzerine tüy dikmektir” dedi.

Yassıada’nın balıkçılar tarafından bile unutulduğu, metruk bir adaya dönüştüğü yıllarda adanın “demokrasi ve ibret müzesi”ne dönüştürülmesi için proje hazırladıklarını söyleyen Günay, adanın bugünkü haliyle, tarihle hiçbir bağı olmayan turistik bir mekan olduğunu vurguladı.

“GÖRÜNTÜ UTANÇ VERİCİ”

Günay, projeyle ilgili düşüncelerini belirttiği günlerde adanın tahsisinin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda olduğunu ancak sonrasında başbakanlığa tahsis edildiğini söyledi. Bakanlığı bırakmasının ardından adayla ilgili birtakım mevzuatın değiştirildiğini belirten Günay şöyle devam etti:

“Mevzuat değiştirildikten sonra adayı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne verdiler. TOBB da sanırım bir yap-işlet-devret şirketine bıraktı. Ortaya da bu manzara çıktı. Tamamen tarihten uzak bir beton yığını. Adnan Menderes’in Aydın’daki evini taklit etmişler. Bunu yapanların ya tarihe saygısı yok ya da bu işi bilmiyorlar. Adada ortaya çıkan görüntü sadece utanç verici.”

“İKTİDARIN YAPMIŞ OLMASI TÜY DİKMEK”

Adanın mevcut halinin bir rant projesi olduğunu söyleyen Günay, “Bunu bir de muhafazakâr olduğunu iddia eden, Menderes’in, Demokrat Parti’nin değerlerini savunan bir iktidarın yapması tüy dikmek gerçekten” diye konuştu.