Yatılıda risk çok

19 Ağustos 2020 Çarşamba, 02:00

Türkiye genelinde toplam 3 bin 62 pansiyonlu okulda 353 bin 341 öğrenci kalıyor. 63 ildeki 302 yatılı bölge ortaokulunda ise 19 bin 577’si kız, 23 bin 659’u erkek olmak üzere 43 bin 236 öğrenci yatılı olarak, 33 bin 334 öğrenci de gündüzlü olarak öğrenim görüyor.

21 Eylül’de başlayacak “aşamalı ve seyreltilmiş eğitim”in, “pansiyonlu okullar”da nasıl uygulanacağı henüz açıklanmadı. Farklı illerden gelen öğrencilerin birarada kaldığı bu okullarda alınacak sağlık önlemlerinin neler olacağı da bilinmiyor.

HİJYEN VE TEMİZLİK YETERSİZ



Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2019 Faaliyet ve Denetim Raporu’nda hijyen ve temizlik açısından pansiyonlu okullarda tespit edilen uygunsuzluk sayısının 106 bin 545 olduğunun belirtildiğine dikkat çekti. Yatılı bölge okulları ve pansiyonlu okulların, salgın yayılım riskinin en güçlü olduğu alanlar arasında yer aldığını vurgulayan Aydoğan, şöyle devam etti:

“Yatılı bölge ve pansiyonlu okullarda sınıf mevcutlarının azaltılması, yatakhane kullanımı noktasında hangi önlemlerin alındığı, öğretmen ataması, temizlik görevlisi, sağlık görevlisi ataması, okul, derslik sayısının artırılması, yeterli maske, temizlik, dezenfektan malzemesinin sağlanması, eksiksiz bir şekilde revirlerin hazırlanması vb. konularda alınan önlemlere ilişkin bir açıklama hâlâ yapılmamaktadır.’’

Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Orhan Yıldırım, “On binlerce çocuğumuzun yatılı kaldığı bu okullarımız için farklı ve daha çok Covid-19 tedbirinin alınmasının zorunlu olduğu bir yöntem belirlenmelidir’ dedi. Yıldırım’ın önerileri şöyle:

“Yatılı okullarımızda farklı bölgelerden ve ortamlardan bir-araya gelen öğrenci, öğretmen ve eğitim çalışanlarımız ile ayrıca belletici olarak geceleri bu okullarda görevli olan öğretmenlerimiz açısından risk faktörünün hesaplanması ve tüm tedbirlerin ayrıca alınması gerekliliği doğacaktır. Bu okullarımızı normal eğitimdeki gibi haftanın belli günlerinde boşaltmak ve okul bünyesinde yer alan sınıfları, yemekhaneyi, banyo lavaboları, koridorları, etütleri bir anda temizlemek mümkün olmayacaktır. Sağlık için öncelikli olarak toplu yaşam alanı geniş olan bu okullarımızda temizlik açısından çalışan sayısının yeterli miktarda artırılması ve hijyenin sürekli olarak sağlanması önceliğimiz olmalıdır.

Yatılı okullarımızda okul binalarının hijyeni açısından öğrencilerimize gerekli bilgilendirme yapılmalı ve doğru bir rehberlikle oluşturalacak yeni yaşam koşullarına öğrencilerin uyumu süreklilik haline getirilmelidir.

Okul binaları bahçe ve giriş kısmından başlayarak sınıflar, yemekhane, yatakhane bölümleri gibi hemen her alanda sosyal mesafe, el temizliği, doğru maske kullanımı gibi gerekli kurallar ve uyarı levhalarıyla, ayrıca el antiseptiği ile donatılmalıdır. Özellikle sınıf, yatakhane, yemekhane sayısı artırılmalı ve/veya alanı genişletilmeli ve tüm bu hazırlıklar 21 Eylül tarihinden önce tamamlanmış olmalıdır.’’