Yavaş'ı eleştirmek için belediye bütçesinden reklam veren AKP'li başkana suç duyurusu

10 Şubat 2021 Çarşamba, 10:01

Mamak Belediye Başkanı Köse’nin haber formatında yayımlanan ve Belediye bütçesinden faturalandırılan ilanlarla “Kamu kaynaklarını şahsi çıkarları ve gazetelere menfaat sağlamak” için kullandığını belirten CHP’li Demir, Köse hakkında kamu davası açılmasını talep etti.

Birgün'den Mustafa M. Bildircin'in haberine göre, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin gazetelerde yayımlattığı ilan için suç duyurusu yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin CHP’li üyesi Haydar Demir, “Kamu kaynaklarını şahsi çıkarlar ve gazetelere menfaat sağlamak” amacıyla kullandığı gerekçesiyle Köse hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Toplam beş gazetede aynı gün yayımlanan haber görünümlü ilanlarda Köse’nin, “Mansur Yavaş’a milletim adına soruyorum: 10 milyar liralık bütçeyi nereye harcadınız?” ifadeleri kullanıldı. İlanda, ABB’nin iflasa doğru gittiği öne sürülerek Köse’nin siyasi söylemlerine de yer verildi.

Belediye’nin gazetelere verdiği ilanlar, Mamak Belediyesi’nin meclis toplantısı gündemine taşındı. CHP’li Haydar Demir, gazete ilanlarının maliyetini sordu.

Demir’e, Mamak Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mehmet Duran imzası ile gönderilen yanıtta, ilanlar için Belediye kasasından 58 bin 839 TL harcandığı bildirildi.

Demir, haber görünümlü ilanlar nedeniyle Mamak Belediye Başkanı Murat Köse hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunun konusu, “Belediyen’in kamusal kaynaklarını kullanmak suretiyle ulusal ve yerel çaplı gazetelerde mevzuata aykırı şekilde şahsi reklamını yapan nitelikte ilanlar vermesi neticesinde oluşan görevi kötüye kullanma suçuna dair” oldu. Demir, Köse hakkında, “Görevi kötüye kullanma” suçundan kamu davası açılmasını talep etti.