Yaverlerin tahliyesine itiraz

08 Temmuz 2020 Çarşamba, 02:00

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı’ndaki eylemlerine ilişkin davada savcı, aralarında eski 3 Cumhurbaşkanı yaverinin de bulunduğu 5 sanığın tahliye edilmesine itiraz etti.



Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 3 Temmuz’daki duruşmasında, 22 uzman çavuş, 3 astsubay ve 2 subay adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Gazetemiz dün yayımlanan manşetten, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaverleri Mete Semercioğlu ve Erkan Kıvrak’ın tahliye edildiğini duyurmuştu. Erdoğan’ın yaveri Şafak Deliacı da geçen mart ayında tahliye edilmişti. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Fatih Özdemir, dün “delil durumu”, “suçun vasıf ve mahiyeti”, “kuvvetli suç şüphesinin varlığı” ve “kaçma şüphesi” gerekçesiyle 5 sanığın yeniden tutuklanması talebiyle Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz etti. Savcı Özdemir, 3 Temmuz’da sunduğu esas hakkındaki mütalaasında eski binbaşılar Semercioğlu ve Kıvrak hakkında, “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardım”dan 20’şer yıla kadar hapis cezası talep etmişti.