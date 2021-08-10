Yavru kedileri kürekle öldüren Kemal Dağhan Akdağ hakkında 3 yıla kadar hapis istemi

10 Ağustos 2021 Salı, 20:03

İstanbul'un Bahçeşehir ilçesinde anne kedi ve 3 yavrusuna kürekle saldırarak yavru kedilerin ölümüne neden olan Kemal Dağhan Akdağ'ın "haksız yere sahipli hayvanı öldürme" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapsi istendi.

Akdağ kedilerin eşine saldırdığını iddia etmiş ve kendisini böyle savunmuştu. İddianamede 'kendisini savunamayacak olan yavru kedilere karşı girişilen hunharca eylemin herhangi bir haklı neden sayılamayacağı' vurgusu yer aldı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şikayetçi Ayşe Genç Usta'nın Bahçeşehir'de yaşadığı bir sitenin bahçe kısmında yeni doğum yaan bir kediyi ve yavrularını beslemeye başladığı anlatıldı.

Olay günü olan 19 Mayıs 2021 günü şikayetçi Usta'nın kedileri beslemek için yanlarına gittiğinde 4 yavru kediden 2 tanesinin hareketsiz yattığını gördüğü, kontrol ettiğinde kedilerin ölmüş olduğunu fark ettiği belirtildi. Usta'nın kedilerin ölümüne başka kedilerin sebep olduğunu düşünerek evine gittiği anlatılan iddianamede, Usta'nın evinden kedilere baktığı sırada bir erkeğin elinde kürekle kedilere vurduğunu gördüğü ifadeleri yer aldı.

KEDİLERE KÜREKLE VURDUĞUNU KABUL ETTİ

Şüpheli Akdağ'ın savunmasında kedilerin eşine saldırması nedeniyle kürekle kedilere vurduğunu söylediği belirtilen iddianamede, suç esnasında kullanılan küreğin de adli emanete alındığı kaydedildi.

Söz konusu olayın tüm ülke çapında infiale sebep olduğu belirtilen iddianamede ünlü isimler Deniz Akkaya ve Sinem Yıldız eşliğinde birçok hayvansever tarafından söz konusu vicdan yaralayan olayla ilgili 24 Mayıs 2021'de Bahçeşehir'de protesto eylemi düzenlendiği ve yapılan protesto katılımı ile olayın yine ülke gündemine oturduğu belirtildi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

İddianamede, şüpheli Kemal Dağhan Akdağ'ın söz konusu kedinin eşine saldırmasından sonra tehlike geçmişken hırs ve intikam amacı ile özellikle kendisini savunamayacak olan yavru kedilere karşı giriştiği hunharca eylemin herhangi bir haklı neden sayılmayacağı vurgulandı. İddianamede şüpheli Kemal Dağhan Akdağ'ın "haksız yere sahipli hayvanı öldürme" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapsi istendi. Tutuksuz şüpheli Akdağ, önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak