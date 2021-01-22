Yavuz Bahadıroğlu mahlasıyla tanınan Niyazi Birinci hayatını kaybetti

Yeni Akit yazarı Niyazi Birinci hayatını kaybetti. Vefat haberini oğlu Mücahit Birinci sosyal medya hesabından duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
22 Ocak 2021 Cuma, 00:39
Yavuz Bahadıroğlu mahlasıyla tanınan Niyazi Birinci hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Gerçek adı Niyazi Birinci olan Yavuz Bahadıroğlu 1945 yılında Hisarlı, Pazar, Rize’de dünyaya geldi. Köşe yazılarında, kitaplarında Yavuz Bahadıroğlu mahlasını kullanan Birinci, 1971'de İstanbul’da gazeteciliğe başlamıştı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü hedef alan yazı ve açıklamalarıyla da tanınan Birinci, Yeni Akit gazetesinde köşe yazarlığını sürdürüyordu.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler