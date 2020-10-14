Yavuz Bingöl'ün kız kardeşi Fatma Efsun Pul, Ayvalık'ta defnedildi
Sanatçı Yavuz Bingöl'ün, kanser tedavisi görürken yaşamını yitiren kız kardeşi Fatma Efsun Pul (51), Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde defnedildi.
Yavuz Bingöl'ün kız kardeşi bir çocuk annesi Fatma Efsun Pul, 2 yıldır tedavi gördüğü göğüs kanseri nedeniyle Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hayatını kaybetti. Pul'un cenazesi Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi'nde kılınan ikindi namazının ardından Küçükköy Mezarlığı'na defnedildi. Pul için sanatçı Yavuz Bingöl’ün isteği üzerine hem Alevi hem de Sünni geleneklerine göre cenaze namazı kılındı.
Kız kardeşinin ölümü ile sarsılan Yavuz Bingöl, cenaze töreni sonrasında, "Maalesef kaybettik kardeşimizi. Allah mekanını cennet eylesin. Çok genç yaşta kaybettik. 2 yıldır kanserdi, yenemedi” dedi.
Bingöl ve ailesini acılı günlerinde sanatçı arkadaşları Mahzun Kırmızıgül ve Olgun Şimşek yalnız bırakmadı.
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