Yavuz Bingöl'ün kız kardeşi yaşamını yitirdi
Şarkıcı Yavuz Bingöl'ün uzun süredir kanser tedavisi gören kız kardeşi Fatma Efsun Pul, 51 yaşında yaşamını yitirdi.
Annesinin uzun zamandır devam eden Alzheimer hastalığı nedeniyle zor günler geçiren Yavuz Bingöl, kanser tedavisi gören kız kardeşi yaşamını yitirdi.
TRT'den emekli olan ve 1 kız çocuk annesi olan Fatma Efsun Pul'un, Ayvalık'ta son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.
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