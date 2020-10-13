Yavuz Bingöl'ün kız kardeşi yaşamını yitirdi

Şarkıcı Yavuz Bingöl'ün uzun süredir kanser tedavisi gören kız kardeşi Fatma Efsun Pul, 51 yaşında yaşamını yitirdi.

DHA
13 Ekim 2020 Salı, 16:58
Yavuz Bingöl'ün kız kardeşi yaşamını yitirdi
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Annesinin uzun zamandır devam eden Alzheimer hastalığı nedeniyle zor günler geçiren Yavuz Bingöl, kanser tedavisi gören kız kardeşi yaşamını yitirdi.

TRT'den emekli olan ve 1 kız çocuk annesi olan Fatma Efsun Pul'un, Ayvalık'ta son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.


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