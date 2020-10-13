Yavuz Bingöl'ün kız kardeşi yaşamını yitirdi

13 Ekim 2020 Salı, 16:58

Annesinin uzun zamandır devam eden Alzheimer hastalığı nedeniyle zor günler geçiren Yavuz Bingöl, kanser tedavisi gören kız kardeşi yaşamını yitirdi.

TRT'den emekli olan ve 1 kız çocuk annesi olan Fatma Efsun Pul'un, Ayvalık'ta son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.