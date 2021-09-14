Yaya üst geçidine çarpan TIR'ın şoförü öldü

14 Eylül 2021 Salı, 15:16

Kaza, sabah saatlerinde çevreyolunda meydana geldi. Samsun yönüne gitmekte olan Oğuzhan K. yönetimindeki 55 AZE 73 plakalı TIR, yaya üstgeçidini ayağına çarparak yan yattı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, TIR şoförü Oğuzhan K.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.