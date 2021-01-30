YAYBİR 2020 raporu: Binlerce korsan materyal ele geçirildi

30 Ocak 2021 Cumartesi, 09:41

Yayıncılar Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği YAYBİR, 2020 yılı faaliyet raporunu yayımladı. Buna göre, 2020 yılında kültür, akademik, ithal ve fotokopi başlıkları altında gerçekleştirilen 147 baskında 466 bin 758 materyal ele geçirildi.

Telif hakları ihlallerine karşı 2020 yılında da çalışmalarını sürdüren YAYBİR, Türkiye genelinde tüm il ve ilçe Emniyet Müdürlükleri, Valilikler, Milli Eğitim Müdürlükleri, Vergi Daireleri, Belediyeler, Üniversiteler, Sosyal Güvenlik Kurumları, Jandarma Komutanlıkları gibi devlet kurumlarıyla işbirliği ve koordinasyon içinde hareket etti.

Çalışmalar kapsamında İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Van, Malatya, Sivas, Samsun, Adana, Kırşehir, Bursa, Gaziantep ve Eskişehir’de düzenlenen 147 baskında 466 bin 758 adet korsan materyal ele geçirildi. Bunların arasında ithal ve akademik kitaplar en büyük payı oluşturdu.

E-ALIŞVERİŞ SİTELERİNDE KORSAN KİTAP SATIŞLARINDA BÜYÜK ARTIŞ

Raporda pandemiyle birlikte kitaba olan ilginin yükseldiği, online alışverişin de katlanarak arttığı kaydedilirken, Türkiye’nin önemli online satış sitelerinde korsan kitap satışlarında da büyük artış yaşandığı belirtildi.

YAYBİR’in girişimleriyle Hepsiburada, n11, Trendyol, Gittigidiyor gibi pazaryeri formatında satış yapan platformlarda faaliyet gösteren korsan kitap satıcısının faaliyetleri engellenerek, mağazalarının kapatılması sağlandı. Instagram üzerinden yapılan korsan kitap satışları da engellendi.

YOUTUBE'DAKİ KORSAN SESLİ KİTAP VİDEOLARI KALDIRILDI

Gelen ihbarları değerlendiren YAYBİR, dijital korsan satan ve yayan sayfalara da müdahale etti. Facebook grupları, Yandex ve Google Drive gibi depolama siteleri üzerinden pdf paylaşımı yapılan sayfalar engellendi, linkler kaldırıldı.

Son dönemde sesli kitaba artan ilgiyle YouTube’daki korsan sesli kitap videoları da kaldırıldı. Toplamda bin 822 site ve sayfaya erişim engellendi.

#SENBUDEĞİLSİN

YAYBİR’in “Korsan kitap alma, suça ortak olma” sloganıyla yürüttüğü #SENBUDEĞİLSİN kampanyası da büyük ilgi gördü. Okurlara ve yayıncılık sektörü çalışanlarına seslenen YAYBİR, kampanyaya destek olmak isteyenlere sosyal medya hesaplarını ve senbudegilsin.com adresini takip etmeleri çağrısında bulundu. Kampanya halen devam ediyor.

147 BASKINDA 466 BİN 758 KORSAN MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

2020 yılında kültür, akademik, ithal ve fotokopi başlıkları altında gerçekleştirilen 147 baskında ele geçen 466 bin 758 adet korsan materyalin dökümü ise şöyle:

-İzinsiz fotokopi ile mücadele:

“2020 Fotokopi Kampanyası, Şubat – Aralık ayları arasında gerçekleştirildi. Ankara, Şanlıurfa, Van, Malatya, Sivas, Samsun, Adana ve Kırşehir olmak üzere toplam 8 ilde Meslek Birliğimizin avukatları ve İl Denetim Komisyonları tarafından organize edilen 60 baskın gerçekleştirildi. Bu baskınlarda; 532 fotokopi kitap, 7 flash bellek, 52 hard disk olmak üzere toplam 591 korsan materyal ele geçirildi.

Bu baskınlar sonucunda en fazla korsanı yakalanan kitap ve yayınevi sıralaması şu şekilde oldu: Pegem Akademi- Kpss 2020 En Güncel Sorular, Limit Yayınları- Tyt Soru Bankası, Pegem Akademi- Özel Öğretim Yöntemleri.

-Akademik kitapların (fotokopi dışında) korsanına karşı yürütülen mücadele:

2020 yılı içerisinde İstanbul ve Ankara’da çoğunlukla depo, matbaa ve yayınevlerine gerçekleştirilen toplam 13 baskında 31 bin 572 kitap, 11 bin 980 adet kitap kapağı, 107 bin 442 adet forma ve 5 adet makine olmak üzere 150 bin 979 adet korsan materyale el konulmuştur.

Akademik korsan baskınlarında ele geçirilen kitap ve yayınevi sıralaması şöyle: Karekök Yayınları – Paragraf Soru Bankası, Karekök Yayınları – Matematik Sıfır, Karekök Yayınları – AYT Türev İntegral Soru Bankası, Güneş Tıp Kitabevi – Tıbbi Fizyoloji, Pelikan Yayınları – Tecrübe Taktiklerle Paragraf Soru Bankası, Antrenman Yayınları – Antrenmanlarla Matematik 1.

-Kurgu/kurgu dışı kitapların korsanına karşı yürütülen mücadele:

İstanbul, Ankara, Bursa, Gaziantep, Eskişehir olmak üzere 5 ayrı ilde 31 baskın gerçekleştirildi. Bu baskınlarda 69 bin 686 kitap, 3 bin kitap kapağı, 15 bin forma ve 170 kalıp olmak üzere toplam 87 bin 856 korsan materyal ele geçirildi.

2020 yılında gerçekleştirilen bu baskınlarında yakalanan kitapların tasnif işlemleri devam etmektedir.

-İthal kitapların korsanına karşı yürütülen mücadele:

İstanbul’da Akmar ve Özdemir Marmara çarşılarına, Ankara’da Olgunlar Çarşısı’na düzenlenen 17 baskında 180 bin 919 ithal kitap ve 4 bin 567 kitap kapağı olmak üzere toplam 185 bin 486 korsan materyale el konuldu.

2020 yılında gerçekleştirilen ithal baskınları sonucunda en fazla korsanı yakalanan kitap ve yabancı yayınevi sıralaması; Medu Otdü Yayınları – Reader At Work 1, Cambridge Yayınları -Ielts 13 Academıcs Wıth Answers, Oxford Yayınları – Englısh File Beginner Workbook, National Geographic – Reading Explorer 2 şeklinde oldu.

-Tasnif aşamasındaki kitaplar:

Yukarıda saydığımız baskınlar haricinde, İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilen 26 baskında 41 bin 846 adet korsan kitap ele geçirildi. Yakalanan kitaplar için tasnif işlemleri devam etmektedir.

-Dijital alandaki takipler:

‘Uyar – Kaldır’ sistemi dışında tespiti yapılan izinsiz e-kitap yayımlayan internet sitelerine ihtarname gönderilmesi işlemlerine devam edildi. 2020 yılı içerisinde gerek üyelerimizden gelen ihbarlar gerekse Meslek Birliğimizin yaptığı araştırmalar sonucunda çok sayıda kitabın dijital ortamlarda korsan olarak erişime sunulduğu tespit edildi ve kaldırılması için ihtarname gönderildi. ‘Uyar – Kaldır’ ihtarlarına uymayan çok sayıda site, savcılık kanalıyla erişime engellendi.”