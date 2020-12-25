Yayın hayatına yeni başlayan Olay TV kapandı

Olay TV kapandı. Kanalın Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, yaptıkları yayınlarla birtakım mahfilleri rahatsız ettikleri gerekçesiyle kapandıklarını öne sürdü.

cumhuriyet.com.tr
25 Aralık 2020 Cuma, 19:09
Yayın hayatına yeni başlayan Olay TV kapandı
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Olay TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, kanalın kapandığını bildirdi. 

Olay TV’nin kapandığını belirten Sarılar, “Zannediyorum habercilik anlayışımız ve yaptığımız yayınlarla birtakım mahfilleri rahatsız ettik” dedi. Süleyman  Sarılar, Cavit Çağlar'ın "Çok ağır baskı altındayım, devam edemeyeceğim. Başka bir kadro ile devam et, baskısı gördüm" dediğini de aktardı.

Olay TV yayın hayatına işte böyle veda etti:


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