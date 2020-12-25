Yayın hayatına yeni başlayan Olay TV kapandı

25 Aralık 2020 Cuma, 19:09

Olay TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, kanalın kapandığını bildirdi.

Olay TV’nin kapandığını belirten Sarılar, “Zannediyorum habercilik anlayışımız ve yaptığımız yayınlarla birtakım mahfilleri rahatsız ettik” dedi. Süleyman Sarılar, Cavit Çağlar'ın "Çok ağır baskı altındayım, devam edemeyeceğim. Başka bir kadro ile devam et, baskısı gördüm" dediğini de aktardı.

Olay TV yayın hayatına işte böyle veda etti: