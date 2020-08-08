Yayıncı kuruluşta 'kadınlar futbol oynamaz' gafı

08 Ağustos 2020 Cumartesi, 10:13

Katarlı BeinSports'un deneyimli ismi Melih Şendil, Real Madrid'in pembe formasını eleştirdiği konuşmasında "Kadınlar futbolda olmamalı" ifadesini kullanınca tepki çekti

Dün gece oynanan Manchester City – Real Madrid Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ardından ünlü spor spikeri Melih Şendil’in canlı yayında yaptığı yorumlar tepki gördü. Real Madrid’in giydiği pembe forma üzerine yorumlarda bulunan duayen spiker, “Futbol o kadar ataerkil bir oyun ki mesela kadınlara voleybol oynamak çok yakışıyor ama benim şahsi düşüncem kadınlar futbolda olmamalı. Basketbol da bence erkek oyunu” ifadelerini kullandı.

“Ayrımcılık yapıyor gibi olmayalım, topa tutarlar ama önemli değil. Alışığız” diyen Şendil, “Başkan olsam asla pembe forma yaptırmam” diye konuştu. Programdaki diğer yorumcu İlker Yağcıoğlu da, Şendil’e “Ben de yaptırmam” şeklinde yanıt verdi.

Bu sözler nedeniyle tepki toplayan BeinSport’un deneyimli spikeri Twitter’da en çok konuşulan konu haline geldi. Tepkilerden bazıları:

İŞTE O TEPKİLER

Melih Şendil, kadınların futbolda yeri yok diyor, duramıyor basketbol da erkek oyunu diyor. Kendisi kadınlara voleybolu yakıştırıyormuş. Ve tüm bunlar Real Madrid’in pembe formasından hareketle konuşuluyor. (@guvolefou)

Sevgili Melih Şendil; Real Betis Feminas maçlarını izlerseniz eğer, oynadıkları futbolun ülkenizde oynanan futboldan çok daha kaliteli olduğunu göreceksinizdir. (@RealBetisTurkey)

Futbol ve basketbolu kadınlara yakıştıramayan Melih Şendil'in aynı çatı altında çalıştığı kaç tane eski basketbolcu kadın var? (@celenozgur)

Melih Şendil çok gereksiz ve saçma konusmus. Bunun bir tık ötesi kadından mühendis mi olur,kadından hakim mi olur, kadından pilot mu olur

Futbol oynamış bir kadın olarak söylüyorum Melih Şendil bayılıyorsunuz boş boş konuşmaya KADINLAR HER YERDE, ALIŞACAKSINIZ. (@mrsoralet)

Melih Şendil alanında usta isimlerden ve akıllara kazınan birçok golü sesinden izlediğimiz birisi. Yaptığı açıklamalar hiç yakışık almamış. 21.yüzyılda hala cinsiyetlerin spora uygunluğunu tartışıyor olmak koca bir saçmalık.

Kadınlar için neyin uygun olup olmadığını sizden öğrenecek değiliz. Pembe, erkeklere çok yakışıyor. Kadınlar futbolda olacak. Erkekler toplumsal cinsiyet eşitliğini öğrenecek. İstanbul Sözleşmesi yaşatacak. (@aysumelis)