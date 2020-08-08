Yayıncı kuruluştan kınama
Yayıncı kuruluş beIN Sports, Melih Şendil'in "kadınlar futbolda olmamalı" sözlerini kınadı.
Ünlü spiker Melih Şendil'in, Real Madrid'e ait pembe formaya eleştiride bulunurken "kadınlar futbolda olmamalı" sözlerine spor camiası büyük tepki gösterdi. Kulüpler ve sporcuların art arda tepki gösterdiği ifadelere yayıncı kuruluş beIN Sports da sessiz kalmadı.
Yayıncı kuruluş yaptığı açıklamada "Bir daha böyle bir durumla karşılaşmamak için acilen her türlü önlemi aldığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verdi.
beIN Sports'tan yapılan açıklamanın tamamı şöyle:
"beIN SPORTS olarak, dün akşamki Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının hemen ardından yayınladığımız "Maç Sonu" programında, sunucu Melih Şendil'in yapmış olduğu yorumları kınıyoruz. Bu yorumlar son derece aşağılayıcı ve kesinlikle kabul edilemez nitelikteydi. Digiturk ve beIN, diğer birçok küresel girişimin yanı sıra beINSPIRED projesi aracılığıyla kadın sporcuları desteklemek ve tüm dünyada tanıtmak için yorulmadan çalışıyor. Dün geceki yorumlar şirketimizin savunduğu değerlerle hiçbir şekilde bağdaşmıyor. Bir daha böyle bir durumla karşılaşmamak için acilen her türlü önlemi aldığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."
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