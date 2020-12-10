Yayınevlerinden taciz açıklaması

10 Aralık 2020 Perşembe, 11:02

Yazar Hasan Ali Toptaş'ın taciz ettiği kadınların konuyu gündeme getirmesinin ardından edebiyat dünyasındaki diğer vakalar da gün ışığına çıkmaya başladı.

Yazar Pelin Buzluk'un Toptaş açıklamasının ardından, yazar Aslı Tohumcu da yazar Bora Abdo tarafından taciz edildiğini açıkladı.

ASLI TOHUMCU: HASAN ALİ TOPTAŞ YALNIZ DEĞİL, BORA ABDO VAR

Yazar Aslı Tohumcu, yazar Bora Abdo'nun taciziyle karşı karşıya kaldığını belirterek, "Hasan Ali Toptaş da yalnız değil tabii. Bora Abdo var. Beni arkadaşımdan ayırıp taksime atlamasıyla gelişen bir olay. Ben de büyüdüm, kadınlarla sarmalandım iyice. Konuşabiliyorum. Herkes konuşsun. Bizim korkacak bir şeyimiz yok!" dedi.

Toptaş ve Abdo'nun çalıştıkları yayınevleri ise taciz gündemine ilişkin açıklamada bulundular.

EVEREST'İN AÇIKLAMASI TATMİN ETMEDİ

Toptaş'ın yayınevi Everest sosyal medya hesabından dün bir açıklama yayınlayarak şu ifadeleri kullandı:

Everest Yayınları, sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada, "Yayınevimizin yazarlarından Hasan Ali Toptaş ile ilgili açıklamaları hassasiyetle takip ediyoruz. Mağduriyetlerin dile getirilmesini önemsiyoruz. Koşulsuz, amasız olarak kimden gelirse gelsin her türlü tacizin karşısındayız. Süreci bu anlayışla değerlendirmekte olduğumuzu saygıyla duyururuz" ifadelerine yer verdi.

Everest yayınevinin açıklaması başta kadınlar olmak üzere, sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerine neden oldu. Eleştiride bulunanlar açıklamanın tatmin edici olmadığını vurguladı.

YENİ AÇIKLAMA: YOLLARIMIZI AYIRDIK

Everest Yayınevi daha sonra yeni bir açıklamada bulundu.

Yayınevi bu kez Toptaş ile yollarını ayırdıklarını belirterek, "Yazar Hasan Ali Toptaş ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Her türlü tacizin karşısındayız, karşısında olmaya devam edeceğiz" dedi.

İLETİŞİM: İLİŞKİMİZİ SONLANDIRDIK

İletişim Yayınları, sosyal medya hesabı üzerinden yaptıkları açıklamada, "İletişim Yayınları olarak, maruz bırakıldıkları gayriinsani davranış, zorbalık ve tacize karşı yazarlarımız Pelin Buzluk ve Aslı Tohumcu’yla beraberiz. Bora Abdo ile olan yayın ilişkimizi sona erdirdiğimizi okurlarımızın bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.

Diğer yayınevlerinden gelen açıklamalar ise şöyle:

HÜSEYİN KIRAN'IN DA ADI GEÇİYOR

Yazarlar Mevsim Yenice ve Ezgi Polat da sosyal medyadan paylaştıkları mesajlarda, yazar-şair Hüseyin Kıran'ın kendilerini taciz ettiğini ifade ettiler.

Yenice, "İştariştar" isimli kullanıcının "İlk defa sosyal medyadan yazarlarla şairlerle takipleştiğim dönemde Hüseyin Kıran’ın bel altı gelişleri de var. Onlar kendi pislikleri ile çoklar ama biz birlikteliğimizle daha güçlüyüz. Yalnız değiliz" paylaşımını alıntılayarak, "Bana ve birçok genç kadın arkadaşıma da aynısı yaptı Hüseyin Kıran" dedi.

Ezgi Polat ise "ben ve bildiğim birçok başka kadın arkadaşım kendisinin tacizlerine ve saçmalıklarına maruz kaldı. Saygı duyduğunuz bir yazardan öykülerinizle ilgili yorum alacağınıza heyecanlandığınız noktada Hüseyin’in azgınlıklarına maruz kalıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

TOPTAŞ ÖZÜR DİLEDİ

Resmi Twitter hesabından bir 'özür' mesajı yayınlayan Hasan Ali Toptaş “İnsan eril failliğin ne olduğunu anlayana kadar karşı tarafta ne büyük yaralar açtığını bilmeden, fark etmeden, düşünmeden hatalar yapabiliyor. Failliğin ne olduğunu bugün kadınlardan öğreniyoruz. Bilmeden, farkında olmadan yaptığım davranışlar nedeniyle kırdığım, üzdüğüm, yaraladığım bütün insanlardan samimiyetle özür diliyorum” ifadelerini kullandı.

YAPIMCI BÜYÜKTALAŞ: FİLM PROJESİ İPTAL EDİLDİ

Yapımcı Müge Büyüktalaş, Yönetmen Ali Aydın'la yaptığı ortak açıklamada, Hasan Ali Toptaş'ın aynı adlı romanından uyarlanan "Kuşlar Yasına Gider" film projesini iptal ettiklerini açıkladı.

Açıklamada "Geçtiğimiz yıldan beri geliştirme sürecine devam etmekte olduğumuz Hasan Ali Toptaş'ın aynı isimli romanından uyarlanan Kuşlar Yasına Gider film projesinin son günlerde ortaya çıkan haberler doğrultusunda iptaline karar vermiş bulunmaktayız. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri yer aldı.