Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın koronavirüsten hayatını kaybetti
Hatay’ın Yayladağı İlçe Belediye Başkanı Mustafa Sayın, koronavirüs kaynaklı olarak bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Hatay’ın Yayladağı İlçe Belediye Başkanı Mustafa Sayın’ın koronavirüse yenik düştü.
30 Aralık'ta koronavirüs (Covid19) testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurduktan sonra süreci evinde geçirdiğini bildiren Başkan Mustafa Sayın, durumunun ağırlaşması üzerine Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.
24 gün önce de tedbir amaçlı Ankara Şehir Hastanesine sevk edilen Mustafa Sayın, bugün kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Başkan Sayın'ın cenazesinin Yayladağı ilçesine getirilerek toprağa verileceği belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
- Önkibar'dan Enginyurt'a çok sert tepki
- İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal itirafı
- Ziya Selçuk'tan 'yüz yüze' eğitim açıklaması
- Selçuk Özdağ'dan Bahçeli'ye: Size bir teklifim var
- Koca'dan kritik 'tedbir' açıklaması
- İBB’nin taksi teklifi alt komisyona geri çekildi
- İnsanlar neden rüyalarında eski sevgililerini görür?
- CHP'den İnce için istifa etmişti, yeni açıklama
- Saadet Partisi'nden 'ittifak' için yoklama hamleleri
- Çok konuşulacak FETÖ takipsizliği
Video Haberler
- Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü havada takla attı
- AKP'nin açıkladığı ankete ilişkin çok konuşulacak iddia
- AVM'yi inleten çığlık: Ödeyemiyorum arkadaş ödeyemiyorum
- Oto sanayi esnafı da dertli: İşler yüzde 80 azaldı
- Metrobüste tekmeli yumruklu kavga kamerada
- Bisikletli taciz şüphelisi 'tanıdık sandım' dedi
- Bakan Ersoy'dan 'Five Eyes' film setine sürpriz ziyaret
- Ölen kuşu için Yüreğimin parçasıydın sen diye ağladı
- 17 yaşındaki genç 3 tonluk TIR'ı 20 metre çekti
- Heyecandan yumurta kırdı
En Çok Okunan Haberler
- Önkibar'dan Enginyurt'a çok sert tepki
- İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal itirafı
- Ziya Selçuk'tan 'yüz yüze' eğitim açıklaması
- Selçuk Özdağ'dan Bahçeli'ye: Size bir teklifim var
- Koca'dan kritik 'tedbir' açıklaması
- İBB’nin taksi teklifi alt komisyona geri çekildi
- İnsanlar neden rüyalarında eski sevgililerini görür?
- CHP'den İnce için istifa etmişti, yeni açıklama
- Saadet Partisi'nden 'ittifak' için yoklama hamleleri
- Çok konuşulacak FETÖ takipsizliği