Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın koronavirüsten hayatını kaybetti

Hatay’ın Yayladağı İlçe Belediye Başkanı Mustafa Sayın, koronavirüs kaynaklı olarak bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
29 Ocak 2021 Cuma, 15:22
Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın koronavirüsten hayatını kaybetti
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Hatay’ın Yayladağı İlçe Belediye Başkanı Mustafa Sayın’ın koronavirüse yenik düştü.

30 Aralık'ta koronavirüs (Covid19) testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurduktan sonra süreci evinde geçirdiğini bildiren Başkan Mustafa Sayın, durumunun ağırlaşması üzerine Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

24 gün önce de tedbir amaçlı Ankara Şehir Hastanesine sevk edilen Mustafa Sayın, bugün kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Başkan Sayın'ın cenazesinin Yayladağı ilçesine getirilerek toprağa verileceği belirtildi.


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