Yaz sıcağında artışa geçen 5 hastalık

03 Ağustos 2020 Pazartesi, 22:42

Acıbadem Taksim Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Edvin Murrja sıcak havalarda özellikle 3 korunma yönteminin yaşamsal önem taşıdığını belirterek, “Yaz mevsimini sağlıklı geçirmek için yoğun güneş ışığından kaçınmak, bol su içmek ve dinlenmeyi ihmal etmemek şart” diyor. Acıbadem Taksim Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Edvin Murrja yaz mevsiminde görülme sıklığında artış yaşanan 5 hastalığı ve almamız gereken önlemleri anlattı, önemli uyarılarda bulundu.

GÜNEŞ ÇARPMASI

“Güneş çarpması; güneşte birkaç saat kaldıktan sonra; bulantı, kusma, bilinç değişikliği ve ateşle kendini gösteriyor. Tablo ilerlerse bilinç kaybıyla birlikte ciddi bir sağlık sorunu haline gelebiliyor” diyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Edvin Murrja sözlerine şöyle devam ediyor: “Hafif durumda ılık suyla banyo ve bol sıvı tüketimi yeterli iken bu bulguları daha yoğun yaşayan hastalarda hastane ortamında damardan tedaviyle müdahale gerekebiliyor.”

Nasıl korunmalı?

Dışarıya çıkmadan 30 dakika önce cildinize yüksek koruma faktörlü güneş kremi sürün.

Günde en az 2 litre su içmeyi asla ihmal etmeyin.

Güneş ışınlarının yeryüzüne en dik geldiği 10:00-16.00 saatleri arasında mümkünse dışarıya çıkmayın, çıkma zorundaysanız mutlaka gözlük ve şapka kullanın.

Açık renkli, hafif ve bol giysiler kullanın.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU

Yaz aylarında kadınlarda sıkça görülen idrar yolu enfeksiyonları genellikle uygun koşulları barındırmayan havuzlardan kaynaklanıyor. Sık idrara çıkma, kaşıntı ve akıntı gibi durumlarda, yaz keyfinin kaçmaması için gecikmeden doktora başvurmak gerekiyor. Çünkü tedavide geç kalındığında daha uzun süreli ve daha yoğun tedaviler gerektirir.

Nasıl korunmalı?

Klorlamanın ve su değişiminin yeterli olmadığı havuzları tercih etmeyin.

Bol bol su içmeyi alışkanlık haline getirin.

İdrarınızı tutmamaya çalışın.

Pamuklu iç çamaşırı giyin.

Sıkı ve vücuda oturan kıyafetlerden kaçının.

Genital bölge temizliğinde sabun kullanmayın.

Tuvalet sonrası temizliği önden arkaya doğru yapın.

İSHALLER

Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte mikropların üremeleri ve gıdaların bozulmaları kolaylaşıyor. Bozulmuş ve kirlenmiş, üzerlerine mikrop bulaşmış besin ya da suların tüketimi sonrasında karın ağrısı ve yüksek ateşle seyreden ishal başlayabiliyor. “Yaz ishalleri çoğu zaman kendiliğinden 1-2 günde düzeliyor, ancak sürenin uzaması ve sıvı kaybının artması durumunda tedavi amacıyla hastaneye başvurmak gerekiyor” uyarısında bulunan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Edvin Murrja, “Aksi halde elektrolit bozuklukları ve böbrek rahatsızlıkları ile karşı karşıya kalabiliriz” diyor.

Nasıl korunmalı?

Dışarıda yemek yememeye çalışın.

Soğuk dolaplarda saklanan ürünleri tercih edin.

Sebze ve meyveleri çok iyi yıkayın.

Sık el yıkamaya dikkat edin.

İyice pişirilmiş gıdalar tüketin.

GÖZ ENFEKSİYONU

Havuz suyunu dezenfekte etmek için kullanılan maddeler gözde alerji ve tahrişlere neden olabiliyor. Tam aksine bu maddelerin az kullanımı ise çeşitli göz enfeksiyonlarına davetiye çıkarabiliyor. Gözlerde sulanma, kızarıklık, kaşıntı, yanma ve şişlik varsa göz hekimine muayene olup, göz damlalarına başlamak gerekiyor. Bu belirtiler varsa hem başkasına bulaştırmamak hem de enfeksiyon ya da alerjinin artmaması için tedavi olmadan havuza girmemek gerekiyor.

Nasıl korunmalı?

Havuza lensle girmemeye özen gösterin.

Yüzücü gözlüğü kullanmayı ihmal etmeyin.

DIŞ KULAK YOLU ENFEKSİYONU

Kulak ağrısı, akıntısı veya kızarıklığıyla kendini gösteren dış kulak yolu enfeksiyonu nemli ve sıcak ortamları seviyor. Bu yüzden yaz mevsiminde sık suya girmek bile tek başına dış kulak yolu enfeksiyonlarının artışına sebep olabiliyor.

Nasıl korunmalı?

Özellikle enfeksiyona eğiliminiz varsa mutlaka kulak tıkacı kullanın.

Hijyeninden emin olmadığınız sularda yüzmeyin.

Kulağınızı pamuklu çubuk gibi nesnelerle temizlemeyin, kaşımayın.

Kulaklarınızın kuru kalması çok önemli. Banyo veya yüzmenin ardından nemli kalan kulakların dış kısmını bir havlu veya bez yardımıyla kurulayın. Dilerseniz saç kurutma makinesini en düşük ayara getirip, 30 santim uzaktan da kulağınızı kurutabilirsiniz.

Duş alırken kulağınıza mümkün olduğunca su kaçmamasına dikkat edin.

KRONİK HASTALIKLARA DİKKAT!

Aşırı sıcaklar kronik hastalığı olan bireyleri olumsuz yönde etkiliyor. Isı düşürücü bir mekanizma olan terlemeyle birlikte sıvı kaybının fazla olduğu durumlarda; özellikle diyabet, kalp ve böbrek hastalıkları kötüleşebiliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Edvin Murrja damar yapısı daha hassas olan bu hastaların ani ve büyük değişimlere ayak uydurmakta zorluk çekebileceklerini hatırlatarak, “Bu durum da hipertansiyon, vücutta sıvı kaybı, kalp ritim bozukluğu ve böbrek yetmezliği gibi sorunlara davetiye çıkarabiliyor. Her gün 2-3 litre sıvı alımı, dinlenmek ve yoğun güneşe maruz kalmaktan kaçınmak en basit ve etkili önlemleri oluşturuyor” diyor.