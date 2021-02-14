Yazar Demir Özlü yaşama veda etti

14 Şubat 2021 Pazar, 04:26

1935 doğumlu Özlü, 12 Mart döneminde Türkiye’ye röportaj gezisi için gelen İsveçli gazeteci Ulla Lundström ile tanışıp evlendikten sonra İsveç’e yerleşmişti. Hukuk eğitimi gören Demir Özlü, fakültede asistanlık yaptığı sırada sosyalist fikirleri yüzünden sakıncalı bulunduğundan akademik kariyerini kesmek zorunda bırakılmıştı. 1960’tan sonra kurulan Türkiye İşçi Partisi’nin ilk üyelerinden olan Demir Özlü, sosyalist fikirleri yüzünden sürekli takibe uğramış, askerlik görevini de yedek subay olarak yerine getirmesine izin verilmemişti. Demir Özlü askerlik görevini sakıncalı piyade olarak yerine getirmişti. Yazar Özlü, 12 Mart dönemindeki sıkıyönetim mahkemelerindeki savunmalarıyla ve “Burada Atatürk yargılanıyor” diyerek avukatlık cüppesini çıkarıp fırlatmasıyla da hatırlanmakta.

1950 KUŞAĞI YAZARLARINDAN

Demir Özlü, dünyayı ve insanı anlamlandırma uğraşı verdiği roman, öykü, anlatı ve deneme türü eserleriyle 50 kuşağının modern Türk edebiyatına damga vuran önde gelen isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Düşünceye dayalı, felsefeyle beslenen edebiyatı savunan Demir Özlü, 1950 kuşağının modern Türk edebiyatına getirdiği yeniliklerden birini “Bilinçaltının kapılarını açtık” diye ifade etmişti.

ESERLERİ

32 eseri bulunan Demir Özlü, “Bunaltı”, “Öteki Günler Gibi Bir Gün”, “Bir Uzun Sonbahar”, “Bir Küçük Burjuvanın Gençlik Yılları”, “Amerika 1954”, “İthaka’ya Yolculuk” adlı roman ve öykülerinin yanı sıra “Bir Beyoğlu Düşü”, “Berlin’de Sanrı”, “Kanallar”, “Önünde Boş Bir Uzam”, “İşte Senin Hayatın” adlı anlatı kitaplarını kaleme aldı. Özlü’nün birçok anı, gezi ve deneme türünde eseri de bulunuyor.