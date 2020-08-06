Yazar Demir Özlü’nün hayatı doktora tezi oldu

06 Ağustos 2020 Perşembe, 06:00

Ardahan Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı bölümünden Dr. Sevda Geçen’in tez metni YÖK kurallarına göre iki yıl sonra erişime açılacak. 519 sayfalık doktora tezi, Demir Özlü hakkındaki en kapsamlı inceleme özelliği taşıyor.

“Demir Özlü İnsan ve Eser” başlıklı incelemede, yazar edebi kişiliği ve aydın kimliğiyle ele alınıyor. Dünyayı ve insanı, roman, öykü, anlatı ve deneme türü eserlerinde anlamlandırmaya çabalayan yazar Özlü, 50 kuşağının modern edebiyata damga vuran önde gelen isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Düşünceye dayalı, felsefeyle beslenen edebiyatı savunan Demir Özlü, 50 kuşağının modern Türk Edebiyatı’na getirdiği yeniliklerden birini “Bilinçaltının kapılarını açtık” diye ifade ediyor.

ROMAN, ÖYKÜ, ANLATI...

Demir Özlü’nün, yaşamı ve edebi kişiliği, roman, öykü ve anlatıları ile roman tekniği üç ana başlık ve çok sayıda altbaşlık altında inceleniyor. 32 eseri bulunan Demir Özlü, “Bunaltı”, “Öteki Günler Gibi Bir Gün”, “Bir Uzun Sonbahar”, “Bir Küçük Burjuvanın Gençlik Yılları”, “Amerika 1954”, “İthaka’ya Yolculuk” adlı roman ve öykülerinin yanı sıra, “Bir Beyoğlu Düşü”, “Berlin’de Sanrı”, “Kanallar”, “Önünde Boş Bir Uzam”, “İşte Senin Hayatın” adlı anlatı kitaplarını kaleme aldı.

Kırk yılı aşkın bir süredir Stockholm’de yaşayan Demir Özlü’nün “Sürgünde On Yıl”, “Berlin Güncesi”, “Paris Güncesi”, “Ne Mutlu Ulysses Gibi”, “Kanal Kentlerinde”, “Paris Günleri” gibi anı ve gezi kitaplarıyla, “Boges’in Kaplanları”, “Kentler, Kadınlar, Yazarlar”, “Samuel Beckett’in Terzisi” başlıklarıyla yayımlanmış deneme türünde eserleri bulunuyor. Özlü’nün, “Balkur’da Akşam Yemeği” adlı eseri ise düzyazı şiir türünde.