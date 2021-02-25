Yazarımız Ataol Behramoğlu'ndan, Akşener'e çağrı
Dünyaca ünlü şair, gazetemiz yazarı Ataol Behramoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, HDP çağrısında bulundu. Behramoğlu, ''HDP’in siyaset alanından çıkarılması o boşluğun PKK tarafından doldurulması demek olacaktır'' ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, haklarında hazırlanan fezleke TBMM'ye gönderilen HDP'li 9 milletvekili hakkında, "Biz HDP'yi problemli görüyoruz, terörün gölgesinde görüyoruz. Dolayısıyla 'Evet' diyeceğiz" dedi.
Ağıralioğlu'nun HDP çıkışının ardından gazetemiz yazarı Ataol Behramoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çağrıda bulundu.
Twitter üzerinden paylaşım yapan Behramoğlu, şu ifadeleri kullandı:
''Meral Hanım, sayın Akşener, tarihsel bir karar verme sürecindesiniz. HDP’in siyaset alanından çıkarılması o boşluğun PKK tarafından doldurulması demek olacaktır. Bunu siz seçmeninize ve bütün ülkeye anlatabilirsiniz. Ülke sizden bu cesareti ve öngörüşü bekliyor.''
En Çok Okunan Haberler
- Atatürk’e hakaret cezası için şeref madalyası dedi
- 23 Haziran'ı hatırlatıyorum...
- Koca'dan, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt
- Kılıçdaroğlu'ndan 'fezleke' açıklaması
- CHP'li Özkoç, Erdoğan'ın o görüntülerini izletti!
- AKP’li başkanın kesmediği sakalı
- Rusya'dan S-400 açıklaması
- Cihangir İslam'dan Ağıralioğlu'na 'fezleke' tepkisi
- Salda Gölü için korkutan açıklama
- Erdoğan'ın başka çaresi yok
Video Haberler
- Covid-19 şehidi sağlık çalışanları için fidan dikti
- Kılıçdaroğlu'ndan övgü dolu sözler
- Demlik şakası yapan kuzenini plazmayla kovaladı
- Yasak tanımadılar! İstanbul'da skandal görüntüler
- Marmaris’te deniz 1,5 metre çekildi
- İnalcık'ı hedef alan Sofuoğlu'na tarihçilerden tepki
- Tehdit edilen kadın KADES uygulamasıyla kurtuldu
- Gözaltına alınmaktan kaçmak için denize atladı
- Erdoğan'ın da katıldığı kongrede skandal görüntüler
- Kaldırımda otururken dehşeti yaşadı! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Atatürk’e hakaret cezası için şeref madalyası dedi
- 23 Haziran'ı hatırlatıyorum...
- Koca'dan, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt
- Kılıçdaroğlu'ndan 'fezleke' açıklaması
- CHP'li Özkoç, Erdoğan'ın o görüntülerini izletti!
- AKP’li başkanın kesmediği sakalı
- Rusya'dan S-400 açıklaması
- Cihangir İslam'dan Ağıralioğlu'na 'fezleke' tepkisi
- Salda Gölü için korkutan açıklama
- Erdoğan'ın başka çaresi yok