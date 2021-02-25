Yazarımız Ataol Behramoğlu'ndan, Akşener'e çağrı

25 Şubat 2021 Perşembe, 21:51

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, haklarında hazırlanan fezleke TBMM'ye gönderilen HDP'li 9 milletvekili hakkında, "Biz HDP'yi problemli görüyoruz, terörün gölgesinde görüyoruz. Dolayısıyla 'Evet' diyeceğiz" dedi.

Ağıralioğlu'nun HDP çıkışının ardından gazetemiz yazarı Ataol Behramoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çağrıda bulundu.

Twitter üzerinden paylaşım yapan Behramoğlu, şu ifadeleri kullandı:

''Meral Hanım, sayın Akşener, tarihsel bir karar verme sürecindesiniz. HDP’in siyaset alanından çıkarılması o boşluğun PKK tarafından doldurulması demek olacaktır. Bunu siz seçmeninize ve bütün ülkeye anlatabilirsiniz. Ülke sizden bu cesareti ve öngörüşü bekliyor.''