Yazarımız Enver Aysever gözaltına alındı

17 Mart 2021 Çarşamba, 14:04

Yazarımız Enver Aysever, Twitter'da paylaştığı bir karikatür nedeniyle açılmış olan bir soruşturmayla ilgili olarak bu sabah karakolda ifade verdikten sonra hakkında Çerkezköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilmiş bir yakalama kararı olduğu söylenerek gözaltına alındı.

Telefonla ulaştığımız Aysever, sağlık durumunun iyi olduğunu ve gözaltı süreci boyunca herhangi bir olumsuzluk yaşamadığını belirtti. Aysever’in sosyal medya paylaşımlarına ilişkin yapılan şikayetlerin ise Konya, Bartın gibi illerden yapılması dikkat çekti.

SUÇLAMA: HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK

Aysever'in avukatı Özge Demir ise suçlamanın detayları hakkında bilgi sahibi olmadıklarını, Çerkezköy Sulh Ceza Hakimliği'nin 20 Mart 2020 tarihinde Aysever’in Twitter da yaptığı bir paylaşımla ilgili olarak “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasında bulunduğunu, bununla ilgili olarak ifadesini almak üzere bir yakalama kararı olduğunu öğrendiklerini belirtti.



