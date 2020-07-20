Yazarımız Zülal Kalkandelen'e tehdit ve hakaret!

20 Temmuz 2020 Pazartesi, 20:57

Halak TV'de Can Coşkun'un programına konuk olan Zülal Kalkandelen, sosyal medyada avcıların hedefi haline geldi. Kalkandelen, sosyal medyadan kendisi hakkında kullanılan şiddet, cinsiyetçi söylem ve hakaretleri paylaşarak duruma sessiz kalanlara tepki gösterdi.

"SEN TÜFEĞİ ARABADAN İNDİRME"

Halk TV'deki konuşmasının paylaşıldığı bir avcı grubunda Kalkandelen hakkındaki, "Betül Hanım, sen tüfeği arabadan indirme; lazım olacak" şeklindeki tehdit mesajı tepkilere neden oldu. Bunun gibi birçok tehdit ve hakaret mesajlarını sosyal medya hesabından paylaşan Zülal Kalkandelen, "Halk TV’de Can Coşkun ile söyleşimizde av hakkında söylediklerim avcıları epey öfkelendirmiş. Hayvanları çıkarı için sömüren, katleden herkesin sürekli hakaret ettiği/küfrettiği biriyim. Avcılar daha önce de beni hedef haline getirmişti. Yaptıkları tek şey bu" şeklinde tepki gösterdi.

"YALNIZ BIRAKILDIĞIM İÇİN"

Yalnız bırakıldığı için bu tarz saldırılara maruz kaldığını dile getiren Zülal Kalkandelen, "Bu tür hakaret ve tehditler bir siyasetçi yakını iiçin kullanılsaydı, Türkiye'de yer yerinden oynardı. Fakat yaşam hakkını savunan benim için buna benzer birçok olay yaşanmasına rağmen tepki gösterilmiyor. Böyle bir durumda kendimi yalnız bırakılmış hissediyorum. Ben yalnız bırakıldıkça da bu insanlar, hakaret ve tehtidlerini savurmaktan çekinmiyor" dedi.

YETKİLİLER DUYARSIZ

Daha önce de hayvan hakları konusunda yaptığı yorumlarda sık sık avcıların tehdit ve hakaretlerine maruz kalan Zülal Kalkandelen, yaptığı şikayetlerden bir sonuç elde edemediğini ifade ederek yetkililerin konuya ilişkin duyarsızlığını eleştirdi.