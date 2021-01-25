Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili ilk hapis cezası

25 Ocak 2021 Pazartesi, 17:42

5 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde düşen ve içerisinde bulunan BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, İsmail Güneş ve helikopter pilotu Mustafa Kaya İstektepe'nin hayatını kaybetmesiyle ilgili görevi 'kötüye kullanmak' suçundan yargılanan dönemin Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Dursun Özmen,Dursun Özmen, son kez hâkim karşısına çıktı.

Kahramanmaraş 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu, oğlu Furkan Yazıcıoğlu, ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, ablası Mavuş Ocak ile avukatlar ve partililer katıldı. Özmen ise mahkeme salonuna FETÖ'den hükümlü olduğu cezaevinden SEGBİS sistemiyle bağlandı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ, BERAAT İSTEDİ

Son sözleri sorulan Özmen, günah keçisi yapıldığını, suçsuz olduğunu ve duruşma sonunda beraat edeceğine inandığını söyledi. Masum olduğuna vicdanen inandığını ifade eden Özmen, helikopterin düşmesinin ardından helikopter ve içerisindeki kişilerle ilgili bilgilerin yer aldığı 1 nolu bilgi notunu hazırlatıp şube müdürü İsmail Duman'ın talimatıyla İstihbarat Daire Başkanlığı'na ve çevre illere gönderdiğini belirtti. Bu notun ardından Kayseri Valisi Mevlüt Bilici'nin açıklama yaptığını ancak valinin açıklamalarıyla kendisinin gönderdiği bilgi notunun çok farklı olduğunu söyledi. Vali Mevlüt Bilici'nin açıklaması esnasında gönderdiği bilgi notundan başka bilgi notu göndermediğini kaydeden Özmen, ilk bilgi notunda da Yazıcıoğlu'nun sağ olduğu gibi yanıltıcı bilgilerin bulunmadığını öne sürdü. Kendisi tarafından hazırlatıldığı öne sürülen asılsız bilgi notuyla ilgili dinlenen tanıkların da yalan söylediğini belirten Dursun Özmen, suçlamaları kabul etmeyip beraatini istedi.

Dursun Özmen'in avukatı da dosyada Özmen'e atılı suçla ilgili somut delil olmadığını belirtip beraatine karar verilmesini talep etti.

Duruşma sonunda hâkim, Dursun Özmen'i 'görevi kötüye kullanma' suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Cezada indirim yapmayan hakim, hükmün açıklanmasını da geri bırakmayıp cezayı ertelemedi. Bu ceza; 12 yıldır devam eden Yazıcıoğlu davalarında verilen ilk hapis cezası oldu.



