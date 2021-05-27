Yazık, Mucize Doktor da bitiyor!

27 Mayıs 2021 Perşembe, 02:00

Daha birincisinin niye bittiğini tam anlayamamışken 64 bölümdür ilgiyle izlenen Mucize Doktor da mı reyting kurbanı oldu? Oysa konu uygun. Her bölümde yeni vaka getirirsiniz, otizm servant doktor Ali’nin başarıları ve temas korkusuyla aşkını ertelemesi bir 64 bölüm daha götürür. O halde ne oldu? Magazin habercisi değil, izleyicisiyim, bilmiyorum! Reytinglerinin düşmesi neden oldu derseniz, olabilir, bunlar çok pahalı prodüksiyonlar. Benim şahsen diziyi eskisine oranla daha az seyretme nedenim diziyi fazla benimsemem!

Ama yapım şirketi MF’nin aldıkları 5 reytinge rağmen diziyi sonlandırma nedeni, ilk yayın döneminde sürekli birinciliği koruyarak efsane olan dizinin havasını daha fazla kaçırmadan bitirip yurtdışı satışlarından kâr etmek istemeleri olabilir. Dizinin fanlarının bu kararı protesto edip devamını istedikleri de ortada.

Konu bittiği halde esnetilip durulan Sen Çal Kapımı’nın da zorla devam ettirilmesinin nedeni fanların ısrarı değil mi? Dizi fanatikleri yapım şirketlerine baskı yapıp karar değiştirtebiliyor da reytingleri değiştiremiyorlar mı, aksaklık ölçüm sisteminde mi? Daha çok su kaldıracağı ortada olan Masumiyet’in final yapmasının altında da hiç beklemediğimiz bir ölçümleme sorunu olduğunu Hülya Avşar’ın Candaş Tolga’ya verdiği yanıttan öğrendik. Malum haber kanalları dışındaki kanallar her gece bir dizi yayımlıyor. Bu dizilerin bağımlıları oluşuyor. Bir diziyi izlerken aynı gün ve saatte başka bir kanalda da izlemek istedikleri dizi olunca alışkanlıklarından vazgeçmiyor, ilk izledikleri dizide kalıyor ama yeni gelen diziyi daha sonra dijitalden izliyorlarmış! Dolayısıyla Masumiyet’in reytingi düşük ama dijitalden izlenme oranı çok yüksekmiş. Yapım şirketi de böylesine pahalı bir prodüksiyonu devam ettirmek istemedi ve konuya yazık oldu, çünkü daha çok işlenebilecek ayrıntıları vardı.

İki genç kahramanın dramları ortak; ikisi de yanlışlarla büyütülmüş, çocukluk dönemi yaraları büyük travmalara yol açmış ve gençliklerinde bu yüzden hatalar yapıyorlar. Psikolojik dramalar yüzünden hepimiz birer psikolog kesildik, bu dizinin de pek çok sahnesi terapi seanslarında geçiyordu, eksik olmasınlar çok şey öğrendik: Narsisizmle şiddet eğiliminin at başı gittiği ve sevgi göremediği babasının yerine ona benzeyen bir sevgili bulma telaşı buna dahil. Son bölümü hayli aceleye getirilen ve bütün düğümleri çorap söküğü gibi açılıveren Masumiyet’in finali, güzel gözlü Ela’yı özletecek.

Penceredeki Kız ise çok izleniyor ve Mucize Doktor’u yerinden eden dizi diye biliniyormuş. Bu kadar manyağın bir arada olduğu bir dizi niye izleniyor, demek herkes manyak diye düşünüyorum, hele Masumlar Apartmanı’nı ve Kırmızı Oda’nın fanlarını hatırladıkça! Televizyon ekranlarındaki dizilerin birer birer reyting kurbanı olmasının asıl nedeni herkesin Netflix izliyor gerçeği olabilir mi? Ve diğer dijital kanalları? Malum 14 aydır evde oturuyoruz ve hayatımız ekran başında geçiyor ama bu ille de televizyon olmuyor, hatta hiç olmuyor.