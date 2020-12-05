Yazılı açıklamayla bildirildi: Sarp Kara Hudut Kapısı'nda rekor
Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, 3 Aralık'ta Sarp Kara Hudut Kapısı'ndan 704 TIR çıkışıyla günlük rekor kırıldığını bildirdi.
TIR KUYRUKLARIYLA GÜNDEMDEYDİ
Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, yaptığı yazılı açıklamada, Sarp Kara Hudut Kapısı'nın son dönemde oluşan TIR kuyrukları dolayısıyla sürekli gündemde olduğunu belirtti.
Kemalpaşa Kaymakamı ve Sarp Mülki İdare Amiri Recep Gündüz'den, 3 Aralık'ta Sarp Kara Hudut Kapısı'ndan 704 TIR çıkışı olduğu bilgisini aldıklarını aktaran Akyürek, böylece kapıdan günlük çıkan tır sayısı açısından rekor kırıldığını ifade etti.
GÜRCİSTAN TARAFINDAKİ ÇALIŞMA SIKINTIYA NEDEN OLDU
Akyürek, Sarp gümrüğünün Gürcistan tarafındaki zemin betonlama çalışmasının sıkıntılı bir sürece yol açtığını belirterek, sorunun çözümü noktasında gayret gösteren Artvin Valisi Yılmaz Doruk'a, Kaymakam Gündüz'e, Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Recep Bilgin'e, gümrükte çalışmaları yürüten tüm idareci ve çalışanlara teşekkür etti.
Gündüz ve Bilgin'in 24 saat esasına göre büyük bir özveriyle sahadan ayrılmadan yaptıkları çalışma sayesinde bu rekorun kırıldığını vurgulayan Akyürek, "Gürcistan tarafındaki sıkıntı göz önünde bulundurulduğunda bu rekora imza atmış olmaları, komşu ülkedeki sorun ortadan kalktığında araç çıkış sayısının daha yukarılara ulaşacağını göstermektedir." ifadesini kullandı.
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