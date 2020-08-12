Yazının ustalarından Tarık Dursun K. kabri başında anıldı

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 11:09

Çiğli'de Tarık Dursun K.’nın ölüm yıl dönümünde Büyük Çiğli Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi. Törene Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, meclis üyeleri, yazarın kardeşi Esin Üçer ve diğer aile bireyleri, dostları ve sevenleri katıldı. Uzun yıllar Karşıyaka ve Foça’da yaşayan, 5 yıl önce vefat ederek Büyük Çiğli Mezarlığı’na defnedilen Tarık Dursun K.’nın kabri karanfillerle donatıldı. Edebiyatçı arkadaşları tarafından yazarın kişiliği ve yaşamından kesintilerin anlatıldığı anma töreninde şiirler okundu.

Tarık Dursun K.’nın yaşamı boyunca çeşitli alanlarda ürün vererek edebiyatın gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirten Başkan Utku Gümrükçü, “Kültür sanat insanı dönüştürmenin en önemli araçlarından biri. Tarık Dursun K. da yaşamı boyunca çok yönlü eserler vermiş, Türkiye’nin edebiyat alanında gelişimine katkı koymuş, İzmirliliğiyle İzmir’i yüceltmiş birisiydi. Çiğli Belediyesi olarak Tarık Dursun K.’ya hak ettiği değeri vermeye çalışacağız. Çiğli, sanatçıların, edebiyatçıların ve sanatın çeşitli kollarından insanların buluştuğu bir yer. Ancak bu özelliği çok göz önünde değil. Toplumu aydınlatma mücadelesi veren aydınlara hayattayken yer vermek çok önemli. Sanatçılarımıza sahip çıkmak boynumuzun borcu. Tarık Dursun K.da keşke yaşasaydı ve kalemini konuştursaydı” dedi.