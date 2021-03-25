Yeldana Kaharman’ın ölümüyle ilgili haberlerin erişime engellenmesi haberlerine de engelleme
Elazığ’da şüpheli şekilde yaşamını yitiren Kırgızistanlı gazeteci Yeldana Kaharman’ın, cinsel saldırıya uğradığı ve intihar ettiği iddiasının yer aldığı haber ve içerikler engellendi.
Kırgızistanlı gazeteci Yeldana Kaharman’ın şüpheli bir şekilde ölümü birçok medya organında yer aldı.
Kaharman’ın, cinsel saldırıya uğradığı ve intihar ettiği iddiasının yer aldığı haber ve içerikler, İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin 11 Şubat 2020 tarih ve 2020/823 sayılı kararı ile erişime engellenmişti.
YENİDEN ENGELLEME
İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin erişim engelleme ile ilgili yapılan haberler de kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, Elazığ 1. Sulh Ceza Hakimliği‘nin 24 Mart 2021 tarih ve 2021/2326 sayılı kararı ile erişime engellendi.
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