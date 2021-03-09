'Yeliz' lakaplı Ahmet Hamdi Çamlı'dan, vefat eden Rasim Öztekin için tepki çeken paylaşım
'Yeliz' lakaplı Ahmet Hamdi Çamlı'nın, Rasim Öztekin’in vefatının ardından sosyal medya hesabında paylaştığı tweet gündem oldu.
İşte o paylaşımlar;
Ahmet Hamdi Çamlı:
"Kalpten öldü,
Kanserden öldü,
Beyin kanamasından öldü,
der dururlar...
Halbuki,doğduğundan öldü,doğmasaydı ölmezdi!
#RasimÖztekin
Aileye Sabır dilerim..."
Emin Çapa paylaşıma yönelik tepki gösterdi:
"Doğmasaydı ölmezdi."
Bir "Yeliz" kolay yetişmiyor.
Dehası önnde saygıyla eğiliyorum.
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