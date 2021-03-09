'Yeliz' lakaplı Ahmet Hamdi Çamlı'dan, vefat eden Rasim Öztekin için tepki çeken paylaşım

'Yeliz' lakaplı Ahmet Hamdi Çamlı'nın, Rasim Öztekin’in vefatının ardından sosyal medya hesabında paylaştığı tweet gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
09 Mart 2021 Salı, 01:18
'Yeliz' lakaplı Ahmet Hamdi Çamlı'dan, vefat eden Rasim Öztekin için tepki çeken paylaşım
Abone Ol google-news

İşte o paylaşımlar;

Ahmet Hamdi Çamlı:

"Kalpten öldü,

Kanserden öldü,

Beyin kanamasından öldü, 

der dururlar...

Halbuki,doğduğundan öldü,doğmasaydı ölmezdi!

#RasimÖztekin

Aileye Sabır dilerim..."

Emin Çapa paylaşıma yönelik tepki gösterdi:

"Doğmasaydı ölmezdi."

Bir "Yeliz" kolay yetişmiyor.

Dehası önnde saygıyla eğiliyorum.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler