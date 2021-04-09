'Yeliz' lakaplı AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı: "Laiklik masaya yatırılmalı"

09 Nisan 2021 Cuma, 22:13

Twitter'da 'Yeliz' ismiyle açtığı sahte hesap sonrası siyasette 'Yeliz' lakabıyla bilinen AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, sosyal medya hesabı Twitter'dan "Laiklik İhdası" notuyla bir paylaşım yaptı.

"LAİKLİK MASAYA YATIRILMASI GEREKEN ANAYASAL BİR PROBLEMDİR"

Çamlı, 10 Nisan 1928 günü Anayasa'dan çıkarılan "Devletin dini, İslam dinidir" maddesini hatırlatarak "Laiklik anlayışı yönetici aklın inisiyatifine terk edilemez. Hiçbir ön kabul olmaksızın masaya yatırılması, gözden geçirilmesi gereken, mühim anayasal bir madde ve problemdir" açıklamasını yaptı.



Çamlı'nın paylaşımı şu şekilde: