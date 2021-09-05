Yelkende 420 Dünya Şampiyonası İzmir'de düzenlenecek
Türkiye Yelken Federasyonu, 420 Dünya Şampiyonası'nın İzmir Urla'da düzenleneceğini açıkladı.
Türkiye Yelken Federasyonu'ndan yapılan duyuruya göre, 30 Haziran - 8 Temmuz 2023 tarihlerinde yapılacak 420 Dünya Şampiyonası, Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi ev sahipliğinde İzmir'in Urla ilçesinde düzenlenecek.
Türkiye Yelken Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye Yelken Federasyonu olarak, bir süredir aktif yürüttüğümüz politikamız çerçevesinde ülkemize uluslararası yarışlar kazandırarak organizasyon becerilerimizi geliştirme, daha fazla sporcumuzla uluslararası yarışlara katılım sağlayarak sporumuza katkıda bulunma ve yarış görevlilerimize uluslararası yarışlarda çalışma ortamı sunma hedefine yönelik olarak bir Dünya Şampiyonası'na daha ev sahipliği yapacağımızı tüm yelken ailemizle paylaşmaktan büyük bir onur duyuyoruz."
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