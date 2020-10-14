Yelkenliyle dünya turu!

14 Ekim 2020 Çarşamba, 17:27

Fransız Thomas Coville'in kaptanlığını yaptığı ‘’Sodebo 3’’ isimli yelkenli, Coville ve 7 mürettebatla dünya rekorunu kırmak için yarın yola çıkacak.

Marca gazetesinde yer alan habere göre Thomas Coville kaptanlığındaki Sodebo 3, yarın kalkış için en uygun hava şartlarını ve kalkış yerini bulabilmek için Fransa’daki Ouessant Adası’ndaki Creach Deniz Feneri ile İngiltere’deki Cornwall’de bulunan Lizard Deniz Feneri arasında arama yapacak. Sodebo 3’ün dünya turunu tamamlayabilmesi için Ümit Burnu (Güney Afrika), Leeuwin (Avustralya) ve Hornos (Şili) noktalarından geçiş yapması gerekiyor. Eğer bu noktalardan geçiş sağlanırsa Coville ve ekibi gemicilikteki en önemli ödüllerden biri olan Jules Verne Kupasını kazanmış olacak. Mevcut rekor Ocak 2017’de mürettebatında Alex Pella ve Francis Joyon tarafından Maxi Trimaran ‘Idec Sport’ isimli gemi ile 40 gün 23 saat 30 dakikada kırılmıştı.



