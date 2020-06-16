Yemek kartı harcamaları arttı

16 Haziran 2020 Salı, 02:00

Bu dönemde yemek kartı ile yapılan işlem adedi 2.5 katına çıktı. Harcama yapan firma sayısı mayıs ayına göre yüzde 20 artarken, toplam harcama tutarları yüzde 24 yükseldi. Yemek kartı için Sodexo’ya başvuran firma sayısı ise mayıs ayına göre 3 kat arttı.

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri İcra Kurulu Başkanı Eda Uluca Özcan, “Firmaların yeni normale hızlıca adapte olup gerekli önlemleri de alarak ofis yaşamına geri döndüklerini görüyoruz” dedi.