Yemek kartı harcamaları arttı
Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri’nin verilerine göre, haziranın ilk 10 gününde yemek kartı kullanıcılarının sayısı evlerden çalışılan mayıs ayına kıyasla yüzde 45 arttı.
Bu dönemde yemek kartı ile yapılan işlem adedi 2.5 katına çıktı. Harcama yapan firma sayısı mayıs ayına göre yüzde 20 artarken, toplam harcama tutarları yüzde 24 yükseldi. Yemek kartı için Sodexo’ya başvuran firma sayısı ise mayıs ayına göre 3 kat arttı.
Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri İcra Kurulu Başkanı Eda Uluca Özcan, “Firmaların yeni normale hızlıca adapte olup gerekli önlemleri de alarak ofis yaşamına geri döndüklerini görüyoruz” dedi.
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