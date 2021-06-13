Yemeksepeti Banabi'de 'aşı' kavgası

13 Haziran 2021 Pazar, 14:57

Koronavirüs salgınında hastalığa yakalanma riski en yüksek gruplar içerisinde yer alan kuryerler, geçtiğimiz gün aşı programına dahil edildi. Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar göre; kuryerler, herhangi bir başvuru yapmaya gerek duymadan e-Nabız sistemi üzerinden Covid-19 aşısı randevusu alabiliyor.

Ancak Yemeksepeti uygulaması bünyesinde hizmet veren Banabi çalışanları, iş kolu değişikliği nedeniyle aşı olamadıklarını ifade ediyor.

Twitter üzerinden açıklama yapan Yemeksepeti İşçi Komitesi, "Sağlık Bakanlığı'na göre taşımacılık sektöründeki işçiler ve kuryeler aşılanacaklar. Ama biz 4 ay önce sendikalaştığımız için Nevzat Aydın iş kolumuzu değiştirdi. Bu yüzden artık e-devlette büro çalışanı gözüküyoruz. Patron sendikalı olmamızı istemediği için aşılanamayacağız" ifadelerini kullandı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Fakat çalışma şartlarımızı iyileştirmek ve insanca iş, insanca ücret talebi ile sendikal örgütlenmeye başladıktan sonra işverenimiz iş kolumuzu değiştirerek sendika üyeliklerimizi düşürdü ve işçilerin anayasal hakkını çiğnedi. Biz mücadeleye devam etmekte ısrar eden işçiler olarak susmadık. Sesimizi emekçilerin sesine ses veren herkese duyurduk. Hakkımızı almadan durmayacağız da.

Hem toplum sağlığı, hem de kurye ve depo çalışanlarının hayati riski açısından çok önemli olan aşılama hakkımız da belirsizlik içindedir. Yemeksepeti sadece işçilerin sendikal haklarını değil, sağlık hizmetlerine ulaşma hakkını da gasp etmiştir!"

NEVZAT AYDIN AÇIKLAMA YAPTI

İşçilerin paylaşımlarının ardından Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın da Twitter'daki hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. "Ne hikmetse bizimle ve benimle ilgili yalan haber bitmiyor. Yemeksepeti saha çalışanlarının öncelikli olarak aşılanması ile ilgili herhangi bir problem yok" ifadelerini kullanan Aydın, "Saha çalışanlarımızın listesini Sağlık Bakanlığı ile Cuma günü paylaştık. Aşılamanın Pazartesi başlayacağını öngörüyoruz" bilgisini verdi.

İŞÇİLERDEN AYDIN'A YANIT

CEO Nevzat Aydın'ın bu açıklamasına işçilerden yanıt gecikmedi. "Yalan konuşan sizsiniz. Listeyi Sağlık Bakanlığı ile paylaştıysanız, neden çalışanları bilgilendirmediniz?" diye soran İşçi komitesi; Aydın'a, "Sendikalaşmanın ardından neden Çalışma Bakanlığı’na sektör değişikliği talebinde bulundunuz? Sendika anayasal hak değil mi? Aşı randevuları e-Nabız’da gözüküyor; bizim neden gözükmüyor?" sorularını yöneltti.