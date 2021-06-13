Yemeksepeti Banabi'de 'aşı' kavgası
Yemeksepeti'nde 'aşı' kavgası yaşanıyor... İşçi komitesi, iş kolu değişikliği sebebiyle "aşı randevusu alamadıklarını" yazdı, CEO Nevzat Aydın yanıt verdi.
Koronavirüs salgınında hastalığa yakalanma riski en yüksek gruplar içerisinde yer alan kuryerler, geçtiğimiz gün aşı programına dahil edildi. Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar göre; kuryerler, herhangi bir başvuru yapmaya gerek duymadan e-Nabız sistemi üzerinden Covid-19 aşısı randevusu alabiliyor.
Ancak Yemeksepeti uygulaması bünyesinde hizmet veren Banabi çalışanları, iş kolu değişikliği nedeniyle aşı olamadıklarını ifade ediyor.
Twitter üzerinden açıklama yapan Yemeksepeti İşçi Komitesi, "Sağlık Bakanlığı'na göre taşımacılık sektöründeki işçiler ve kuryeler aşılanacaklar. Ama biz 4 ay önce sendikalaştığımız için Nevzat Aydın iş kolumuzu değiştirdi. Bu yüzden artık e-devlette büro çalışanı gözüküyoruz. Patron sendikalı olmamızı istemediği için aşılanamayacağız" ifadelerini kullandı.
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Fakat çalışma şartlarımızı iyileştirmek ve insanca iş, insanca ücret talebi ile sendikal örgütlenmeye başladıktan sonra işverenimiz iş kolumuzu değiştirerek sendika üyeliklerimizi düşürdü ve işçilerin anayasal hakkını çiğnedi. Biz mücadeleye devam etmekte ısrar eden işçiler olarak susmadık. Sesimizi emekçilerin sesine ses veren herkese duyurduk. Hakkımızı almadan durmayacağız da.
Hem toplum sağlığı, hem de kurye ve depo çalışanlarının hayati riski açısından çok önemli olan aşılama hakkımız da belirsizlik içindedir. Yemeksepeti sadece işçilerin sendikal haklarını değil, sağlık hizmetlerine ulaşma hakkını da gasp etmiştir!"
NEVZAT AYDIN AÇIKLAMA YAPTI
İşçilerin paylaşımlarının ardından Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın da Twitter'daki hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. "Ne hikmetse bizimle ve benimle ilgili yalan haber bitmiyor. Yemeksepeti saha çalışanlarının öncelikli olarak aşılanması ile ilgili herhangi bir problem yok" ifadelerini kullanan Aydın, "Saha çalışanlarımızın listesini Sağlık Bakanlığı ile Cuma günü paylaştık. Aşılamanın Pazartesi başlayacağını öngörüyoruz" bilgisini verdi.
İŞÇİLERDEN AYDIN'A YANIT
CEO Nevzat Aydın'ın bu açıklamasına işçilerden yanıt gecikmedi. "Yalan konuşan sizsiniz. Listeyi Sağlık Bakanlığı ile paylaştıysanız, neden çalışanları bilgilendirmediniz?" diye soran İşçi komitesi; Aydın'a, "Sendikalaşmanın ardından neden Çalışma Bakanlığı’na sektör değişikliği talebinde bulundunuz? Sendika anayasal hak değil mi? Aşı randevuları e-Nabız’da gözüküyor; bizim neden gözükmüyor?" sorularını yöneltti.
Video Haberler
- Caddebostan'da deniz salyalarına aldırmadan yüzdüler
- İstanbul'da cami muslukları böyle çalındı
- Konyaaltı Sahili’nde can pazarı!
- Kedinin mısır yediği anlar gülümsetti
- Düğün konvoyu kaza yaptı! Yaralılar var
- Şanlıurfa’da görüntülendi! Nadir görülen bir tür
- Erdoğan'a çok sert 'Nankör' yanıtı
- CHP'li isim paylaştı: İktidar Marmara Denizi'ni öldürdü
- Dalgıçlar denizden çıkardı, görenler şaştı kaldı
- Japon şirketten sıra dışı hizmet
En Çok Okunan Haberler
- Memurlar korkudan 'Recep Tayyip' ismini değiştiremedi
- 10 milyon Euro ver bakanla aranı düzelteyim” teklifi
- Atağa geçen iki parti son ankete damga vurdu
- AKP'nin önerisine MHP'den yeşil ışık
- Sahada yaşam mücadelesi; erken müdahale hayat kurtardı
- Afrin'de patlama!
- 'Milangaz'a nasıl çöktüğünüzü anlatacağım’
- Diyanet-Sen kafası işte bu
- Türkiye'den, Libya'ya üst düzey ziyaret
- Avlanırken balina yutmuştu, nasıl kurtulduğunu anlattı