Yemeksepeti'nden 'çocuğa cinsel istismar' iddiasına yanıt
Yemeksepeti, sahibi olduğu Banabi’nin deposunda 14 yaşında bir çocuğun cinsel istismara uğradığı iddiasına ilişkin açıklamada bulundu.
İddiaya göre; Yemeksepeti’nin sahibi olduğu Banabi’nin deposunda, 14 yaşında bir çocuğa cinsel istismarda bulunuldu. Kız çocuğunun 3 Banabi çalışanına bu durumu anlatttığı ve Yemeksepeti'nin adı geçen şüpheli erkeği darp ettikleri gerekçesiyle işten çıkarıldığı belirtildi.
Yemeksepeti'nden yapılan açıklamada ise taciz iddiasının Maltepe'deki depolarında gerçekleştiği ve istismar şüphelisini darp eden işçilerin işten kovulduğu kabul edilerek şunlar kaydedildi:
"Kısa bir süre önce Yemeksepeti Banabi Maltepe depomuzda, çalışanlarımızdan birinin adının karıştığu taciz iddiası gündeme gelmiştir. İlgili iddia adalet hususunda tek yetkili olan adli mercilerle derhal paylaşılmıştır. Aynı depoda farklı pozisyonlarda çalışan 3 işçi işleyişiyi ya da hukuki girişimleri beklemeden iddiaya adı karışan kişiyi şiddetli darp etmişlerdir."
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