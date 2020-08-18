Yemeksepeti'nden 'çocuğa cinsel istismar' iddiasına yanıt

18 Ağustos 2020 Salı, 13:00

İddiaya göre; Yemeksepeti’nin sahibi olduğu Banabi’nin deposunda, 14 yaşında bir çocuğa cinsel istismarda bulunuldu. Kız çocuğunun 3 Banabi çalışanına bu durumu anlatttığı ve Yemeksepeti'nin adı geçen şüpheli erkeği darp ettikleri gerekçesiyle işten çıkarıldığı belirtildi.

Yemeksepeti'nden yapılan açıklamada ise taciz iddiasının Maltepe'deki depolarında gerçekleştiği ve istismar şüphelisini darp eden işçilerin işten kovulduğu kabul edilerek şunlar kaydedildi:

"Kısa bir süre önce Yemeksepeti Banabi Maltepe depomuzda, çalışanlarımızdan birinin adının karıştığu taciz iddiası gündeme gelmiştir. İlgili iddia adalet hususunda tek yetkili olan adli mercilerle derhal paylaşılmıştır. Aynı depoda farklı pozisyonlarda çalışan 3 işçi işleyişiyi ya da hukuki girişimleri beklemeden iddiaya adı karışan kişiyi şiddetli darp etmişlerdir."