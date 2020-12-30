Yemen’de Aden Havalimanı’nda patlama : 4 ölü

Yemen’in Aden Havalimanında, Yemen’in yeni hükümeti geldiği sırada patlama meydana geldi. Patlamada 4 kişi yaşamını yitirirken pek çok kişinin de yaralandığı açıklandı.

AA
30 Aralık 2020 Çarşamba, 13:51
Yemen’de Aden Havalimanı’nda patlama : 4 ölü
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Reuters Haber Ajansı'nın aktardığına göre, görgü tanıkları, yeni Yemen hükümetini taşıyan uçağın Aden Havalimanı'na inmesinden kısa bir süre sonra yüksek sesle patlamalar ve silah sesleri duyulduğunu söyledi.

Yerel bir güvenlik kaynağının Reuters'a aktardığına göre, patlama sonucu en az beş kişi yaşamını yitirirken, düzinelerce kişi yaralandı.

Tanıklar ve Suudi medyası, Başbakan Maeen Abdulmalik de dahil olmak üzere kabine üyelerinin güvenli bir şekilde şehrin cumhurbaşkanlığı sarayına nakledildiğini belirtildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.


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