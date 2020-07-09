Yeni ABD yaptırımları sonrası Suriye'de 'ekmek kıtlığı' baş gösterecek
Suriye'nin, savaşın başlangıcından bu yana ilk defa son derece ciddi bir ekmek kıtlığı yaşayabileceği bildirildi.
Suriye'de giderek yükselen gıda fiyatları, yüz binlerce insanı öldüren ve milyonları yerinden eden savaşla beraber ülkede yaşayanlar için hayatı her geçen gün daha da zorlaştırıyor.
BM Gıda ve Tarım Örgütü Suriye temsilcisi Mike Robson, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Halihazırda insanların temel gıdalara erişimde sorun yaşadıklarını ortaya koyan deliller var" dedi.
Robson ayrıca, Suriye para birimine yönelik baskının devam etmesi halinde ithalatın zorlaşacağını ve 2021 buğday hasadına giden süreçte çok ciddi bir ekmek kıtlığının baş gösterebileceğini belirtti.
Suriye’nin ekmek sübvansiyon sistemindeki herhangi bir aksaklık siyasi durumu daha da karmaşık hale getirebilir ve yaygın enflasyon, gıda fiyatlarını artıracağı için yüksek oranda buğday bağımlısı olan geniş nüfus açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir.
Fotoğraf: Philippe Desmazes / AFP / Getty Images
9,3 MİLYON SURİYELİ YETERLİ BESLENEMİYOR
Dünya Gıda Programı verilerine göre, son altı ayda Suriye'de “yeterli ölçüde beslenemeyen” insan sayısının 7,9 milyondan 9,3 milyona yükseldiği tahmin ediliyor.
ABD'nin Haziran ayında devreye soktuğu, Suriye'ye yönelik bugüne dek uygulamaya konan en kapsamlı yaptırım paketi, savaştan büyük zararlar gören ülkedeki ekonomik durumu daha da karmaşık hale getirecek.
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