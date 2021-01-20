Yeni açıklama: Pfizer/BioNTech mutasyonlu virüsü de yeniyor!
Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının, İngiltere'de ortaya çıkan yeni mutasyon türünde etkili olduğu açıklandı.
İngiltere'de rastlanan mutasyona uğramış aşıyla ilgili dikkat çken bir açıklama geldi.
Pfizer/BioNTech aşısı, İngiltere'nin ardından birçok ülkede ve Türkiye'de görülen mutasyonlu virüsü yenebileceği açıklandı.
Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, Pfizer ve BioNTech'in birlikte geliştirdiği koronavirüs aşısının, İngiltere'de ortaya çıkan yeni mutasyon türünde etkili olduğunu açıkladı.
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