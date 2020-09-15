Yeni adresi belli oldu! NTV'den ayrılan yorumcu nereyle anlaştı?

15 Eylül 2020 Salı, 11:32

NTV ile yollarını ayıran spor yorumcusu Ali Ece'nin yeni adresi belli oldu. Ali Ece, TRT Spor ile anlaştığını duyurdu.

Ali Ece, TRT Spor'la anlaşmasıyla ilgili olarak "Artık her pazartesi gecesi Türkiye Süper Ligi'ni görüntülerle yorumlamak üzere @OzgurBuzbas ve her salı gecesi İngiltere Premier Lig dahil Avrupa futbolunu yorumlamak üzere @erbature ile beraber @trtspor ekranlarında olacağım, görüşmek üzere.

Toplu cevap: Çok teşekkür ederim, 00:05'te @trtspor da canlı yayında görüşmek üzere" açıklamasını yaptı.