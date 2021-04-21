Yeni Aile Bakanı Derya Yanık'tan kadın-erkek eşitliği açıklaması

21 Nisan 2021 Çarşamba, 10:13

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine AKP MKYK üyesi Derya Yanık, getirildi. HaberTürk TV'ye telefon bağlantısıyla katılan Yanık, göreve getirileceği haberini gün içinde aldığını açıkladı.

Yeni Aile Bakanı Derya Yanık, "Öncelikle hayırlı olmasını temenni ediyorum. Görevi devreden bakanlarımızın her birisi çok kıymetli, çok özveriyle çalışmış isimler. Onlardan aldığımız bayrağı biz taşıyacağız" diye konuştu. Bakanlığın Türkiye'de pek çok konuya temas eden, önemli alanları bünyesinde barındırdığını ifade eden Derya Yanık, "Bizim için önemli olan bundan sonraki süreçte aldığımız sorumluluğu hakkıyla yerine getirmek. Milletimize mahcup olmamak" düşüncesini dile getirdi.

KADINA YÖNELİK ŞİDDET

Koronavirüs salgını sürecinde kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin değerlendirmeleri sorulan Derya Yanık, kadınların bir şekilde tarafı olduğu konuların Türkiye'de her zaman güncelliğini ve önemini koruduğunu, salgın döneminde de bunun değişmediğini söyledi.

KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ

Yanık, şiddetle mücadele noktasında ileriye dönük hedeflerinin neler olduğuna ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi: AK Parti iktidarları olarak en başından itibaren gözettiğimiz bir sonuç var; o da Türkiye'de kadın, erkek her bir yurttaşın eşit, adil ve müreffeh bir hayata kavuşması. Bunu sağlayabilmek için kadınlarla alakalı özellikle politikaların, stratejilerin geliştirildiğini hepimiz biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın geçmiş hükümetler döneminde de gösterdiği hassasiyeti, ilgili bakanlıkların bu konudaki çalışmalarını hepimiz biliyoruz. Benim de hedefim bu perspektifteki çalışmaları olabildiği kadar ileriye taşımak. Spesifik bir hedef ya da sonuç şu anda telaffuz etmek çok doğru, gerçekçi olmaz. Biz Türkiye'de kadınların şiddete uğramadığı, sosyal, siyasal, ekonomi çarklarına olabildiği kadar geniş bir biçimde ulaşabildikleri bir sonuç elde etmeye çalışıyoruz. Ben de bunun için çalışacağım.