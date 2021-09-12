Yeni Akit, Metin Altıok'u hedef aldı, kızından tepki geldi

12 Eylül 2021 Pazar, 14:26

Yeni Akit Gazetesi, bu TRT'de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde şair Metin Altıok'un şiirinin yer almasını hedef aldı. Siyasal islamcı gazetede yer alan haberde, "Bu TRT'ye yakışmadı" denildi.

Devlet televizyonu TRT'de Metin Altıok'a ait "Kanadı Kırık Bir Akşam" şiirinin yer almasını eleştiren Yeni Akit, "Masumlar Apartmanı dizisinin haberi Metin Altıok şiirine sevinen iktidar düşmanı medyada da haberleştirildi. Bir TRT haberinin CHP yandaşlarının haber platformlarında yer bulması yapılan yanlışlığı gözler önüne serdi" denildi. Haberde şairin isminin yanlış yazılması ise dikkat çekti.

"ALTIOK, BU HABERDEKİ CEHALET TARAFINDAN ATEŞE VERİLDİ"

Söz konusu haberin görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Metin Altıok'un kızı eski CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı sert tepki gösterdi.

"Bir ismi aynı yazıda iki kez doğru yazamayan yandaş medya kimden nefret ettiğini bile bilmiyor" diyen Zeynep Altıok, "MetinAltıok’un sol çizgide bir devrimci olduğu doğrudur. Ve bu haberdeki cehalet tarafından da ateşe verilmiştir. Şimdi soruyorum tam olarak hangi gerekçeyle TRT’ye yakışmamış? TRT açıkça gerici ve bağnaz ideolojinin kurumu olduğu için mi?" şeklinde tepki gösterdi.

Zeynep Altıok Akatlı

Madımak Katliamı'nı hatırlatan Altıok, "Metin Altıok siyasal İslamcılar tarafından 34 aydınla birlikte öldürüldüğü için mi? Katillerin serbest bırakılması için kampanya yapmak yerine öldürüleni anarak unutturmadığı için mi?" diye sordu.