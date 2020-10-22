Yeni Akit şaşırtmadı! Bekir Coşkun'un ardından iğrenç başlık
Siyasal dinci yayın politikasıyla bilinen ve provokatif başlıklarıyla aydınları, sanatçıları, yazarları hedef gösteren, yetinmeyip açıktan küfreden Akit, bu kez geçtiğimiz pazar günü yaşamını yitiren duayen gazeteci Bekir Coşkun'un ardından tiksinti uyandıran bir başlık attı.
Yeni Akit yazarı Rasim Bolbol'un, Coşkun’la ilgili skandal yazısında ‘Millete “g.t kılı” diyen Bekir’e pamuğu tıkadılar’ başlığı kullanıldı.
Bolbol yazısında 'Bekir Coşkun hayatı boyunca hep ezan ve sela düşmanlığı yaptı. Ama kaderin cilvesine bakın ki, son yolculuğuna ezan ve sela ile uğurlandı. Bekir Coşkun’a hakkımızı helal etmiyoruz biz" ifadelerini kullandı.
Yazının paylaşımında ise “İmamları görünce kaçasım geliyor” dedi ama nihayetinde imamın eline düştü… Millete “g.t kılı” diyen Bekir’e pamuğu tıkadılar’ ifadeleri kullanıldı.
Akit'in ahlaki ve insani tüm değerlerden uzak başlığı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve büyük tepki çekti.
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