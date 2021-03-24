Yeni Akit yazarı Dilipak'tan 'AKP kongresi' tepkisi

24 Mart 2021 Çarşamba, 18:03

Ankara’da AKP'nin 7. Olağan Kongresi bugün gerçekleşti. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmeden, partililer otobüslerle salona taşındı. Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı manzaralara yurttaşlar ve siyasiler tepki gösterdi. Tepki gösterenlerden biri ise iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak oldu.

Twitter hesabı üzerinden koronavirüs önlemlerine rağmen lebaleb dolu AKP kongresine tepki gösteren Dilipak, "Samsun valisi ihbar yapmış, Covid tedbirleri ile ilgili. Haberi dinleyenler eş zamanlı kongreyi de izliyordu. Şaka gibi" ifadelerini kullandı.

Dilipak'ın paylaşımı şu şekilde:

Samsun valisi ihbar çağrısı yapmış, CoVID tedbirleri ile ilgili. haberi dinleyenler eş zamanlı kongreyi de izliyordu. Şaka gibi. — Abdurrahman Dilipak (@aDilipak) March 24, 2021

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, bugün vaka haritasında zirvede yer alan kentte tedbirlere uymayanların ihbar edilmesi çağrısı yapmış, "Bu vatandaşlık görevi. Kendimiz için, çocuklarımız, büyüklerimiz geleceğimiz için yapacağımız çok önemli bir husus" demişti.