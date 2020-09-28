Yeni araştırma: Evcil hayvan sahipleri karantinada akıl sağlıklarını daha iyi korudu

28 Eylül 2020 Pazartesi, 15:51

Britanyalı araştırmacılar tarafından 6 bin Britanyalı’yla gerçekleştirilen anket evcil bir hayvanla yaşamanın zihinsel sağlığı geliştirdiğini ve yalnızlık hissini azalttığını ortaya koydu.

Ankete katılan 10 katılımcıdan yaklaşık 9’u evcil hayvanların tecritle başa çıkmalarına yardımcı olduğunu belirtiyor. Katılımcıların neredeyse tamamına yakını (yüzde 96) evcil hayvanların zinde ve aktif kalmalarını desteklediğini belirtti.

Araştırmayı yöneten, York Üniversitesi’nden sağlık bilimci Dr. Elena Ratschen, zihinsel sağlıklarının kötü olduğunu belirten kişilerin evcil hayvanlarıyla olan bağlarının kuvveti açısından yüksek puanlar kaydettiklerini söylüyor.

Independent Türkçe'nin Daily Mail'in haberinden aktardığına göre Ratschen şunları ekledi:

"Ayrıca bu çalışmada evcil hayvanlarla olan duygusal bağın gücünün hayvan türlerine göre istatistiksel olarak farklı olmadığını keşfettik. Pandemi sırasında evcil hayvan sahiplerinin hayvanlarına uygun şekilde bakmaya dair desteklenmelerini sağlamak önemli olacak."

Araştırmaya katılanların çoğu evcil hayvanlarının ciddi bir destek kaynağı olduğunu belirtiyor.

Ancak katılımcıların üçte ikisinden fazlası (yüzde 68) Kovid-19 önlemleriyle değişen yaşam koşullarıyla hayvanların nasıl başa çıkacağından endişe duyduklarını söylüyor. Katılımcılar ayrıca veteriner hizmetlerine erişim konusunda da endişe duyuyor.

Araştırmada yer alan Lincoln Üniversitesi’nden Prof. Daniel Mills, çalışmanın özellikle stres azaltımı konusunda evcil hayvan beslemenin tampon işlevi görebileceğine işaret etmesi nedeniyle önemli olduğunu düşünüyor.