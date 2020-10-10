Yeni araştırma: Koronavirüs antikorları enfeksiyondan sonra en az 3 ay devam ediyor

10 Ekim 2020 Cumartesi, 10:29

Toronto Üniversitesi Sinai Sağlık Sistemi Lunenfeld-Tanenbaum Araştırma Enstitüsü (LTRI) ve Temerty Tıp Fakültesi’nde çalışan araştırmacılar tarafından, Covid-19 hastalarından alınan tükürük ve kan örnekleri kullanılarak belirti başlangıcından sonra en az üç ay boyunca antikor seviyeleri ölçüldü ve karşılaştırıldı.

SARS-CoV-2 diken proteinine bağlanan IgG sınıfı antikorların, en az 115 gün boyunca tespit edilebilir halde oldukları keşfedildi.

Bu süre, ölçülen en uzun zaman aralığını temsil ediyor.

popsci.com.tr'nin aktardığına göre, çalışma ayrıca, bu antikorların tükürükte de tespit edilebileceğini göstermesi bakımından ilk olma özelliğini taşıyor.