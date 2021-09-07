Yeni araştırma: Ofiste çalışmak astım riskini artırabilir

07 Eylül 2021 Salı, 14:56

Mesleki astım genellikle metal işçisi veya boyacı gibi işi gereği kimyasallarla uğraşanlarda görülüyor.

Ancak Birleşik Krallık'taki Birmingham Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan Dr. Christopher Huntley'nin yaptığı araştırma, ofiste görev yapanlarda da astım riskini ortaya koydu.

Huntley araştırmayı, hastanenin göğüs hastalıkları servisinde tedavi gören 47 ofis çalışanı üzerinde meslektaşlarıyla birlikte yürüttü.

Huntley, Covid-19 pandemisinde evden çalışmanın oranının yükselmesiyle astım şikayetiyle gelen hasta sayısının azaldığını ve halihazırda hasta olanların iyileştiğini söyledi.

Ofiste yazıcı toneri ve temizlik malzemelerinin anı sıra klima ve havalandırmanın da astıma yol açabileceğini söyleyen Huntley, bulguların ofiste çalışmanın mutlaka güvenli olmadığını gösterdiğini ifade etti.

Doktor, uzaktan çalışmanın insan sağlığını koruma yolunda daha iyi bir seçenek olduğunu söyledi ve şöyle devam etti:

Solunumu hassaslaştıracak bir şey içeren herhangi bir çalışma ortamı mesleki astıma yol açabilir. Bunların arasında örneğin sprey boya veya toz gibi geri dönüşü olmayan alerjik reaksiyonu tetikleyen maddeler var.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde göğüs hastalıkları profesörü olarak görev yapan Avrupa Solunum Derneği Yönetim Kurulu'nda Savunuculuk Konseyi Başkanı Arzu Yorgancıoğlu da araştırmayı dışarıdan bir göz olarak değerlendirdi.

"Ofis ortamının nispeten güvenli olduğunu düşünme eğiliminde olduğumuz için ofis kaynaklı astımı olan ancak teşhis konmayan daha fazla hasta olması muhtemel” diyen Yorgancıoğlu, şöyle konuştu:

Bu araştırma, semptomları kötüye giden ancak buna bir açıklama yapılamayan astımlı ofis çalışanları için muhtemel mesleki tetikleyicileri tanımlamanın ve ortadan kaldırmanın önemini ortaya koyuyor.