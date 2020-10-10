Yeni araştırma: Sosyal medyada 'sahici' olmak akıl sağlığı açısından daha iyi

10 Ekim 2020 Cumartesi, 17:49

Araştırma kapsamında New York'taki Columbia Business School ve Şikago'daki Northwestern Üniversitesi'ne bağlı Kellogg İşletme Okulu'ndan araştırmacılar, 2007-2012 yılları arasında tamamı yaşam memnuniyeti ve kişilik değerlendirme anketlerini tamamlayan 10 bin 560 Facebook kullanıcısının verilerini analiz etti.

Sundukları profillerin sahici benliklerini ne derecede yansıttığını ortaya çıkarmak üzere, bunları Facebook profillerine bağlı olarak kullanıcıların kişiliklerine dair tahminlerle kıyasladı.

Independent Türkçe'nin haberine göre, araştırmacılar Facebook'ta kişiliklerini kendileriyle ilgili algılarına en yakın şekilde yansıtanların, profilleri kendilerine dair algılarına pek benzemeyenlere kıyasla daha yüksek yaşam memnuniyeti düzeyi bildirdiğini tespit etti.

Araştırmacılar, çalışmanın başka bir bölümündeyse bir hafta boyunca Facebook'ta "sahici" bir şekilde ve sonraki hafta da "kendilerini idealize ederek" paylaşımlar yapmalarını için 90 öğrenciyi görevlendirdi.

Ardından, öğrencilerin genel sağlık ve mutluluk durumunun sahici paylaşımlar yapmaları istenen haftada daha yüksek olduğunu belirlediler.

Yazarlar, "Bulgularımız sosyal medya kullanımının sağlık ve mutluluk durumuyla ilişkisinin boyutunun bireylerin bunu nasıl kullandığına bağlı olduğunu gösteriyor" sonucuna vardı.

SAHİCİLİKLE, SAĞLIK VE MUTLULUK ARASINDAKİ BAĞ

Columbia Business School'da işletme alanında doktora öğrencisi ve çalışmanın yazarı Erica Bailey, sahicilikle sağlık ve mutluluk hali arasındaki bağın önceki bilimsel araştırmalarda açıkça belgelendiğini belirtti.

Bailey, "Ancak sosyal medya söz konusu olduğunda, daha uyumlu veya daha mutlu kişilerin sahici paylaşımlar yapma ihtimalinin de daha yüksek olduğu tersi bir istikamet de oldukça muhtemel" dedi.

Bailey, sahici olmayan veya "kendisini idealize eden" paylaşımlara dair bir örneğin, içine kapanık birinin hafta sonu dışarı çıkmayı dört gözle beklendiğine dair paylaşım yapması olduğunu açıkladı.

"Bu günlerde sosyal medyadan kaçınmanın zor olduğu göze alındığında, bu araçları bize psikolojik bakımdan az çok yardımcı olabilecek şekilde kullanabileceğimiz yollar olup olmadığını bilmek istedik.

Kullanıcıların karşılaştığı gerilimlerden biri, kendilerini idealize edilmiş mi yoksa sahici biçimde mi sunacakları. Burada sahici sosyal medya kullanımının yüksek öznel sağlık ve mutluluk düzeyiyle alakalı olduğunu gördük" diye ekledi.