Yeni atanan rektör Atilla Arkan Bilal Erdoğan'a da teşekkür etti
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla İbn Haldun Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Atilla Arkan, Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a da teşekkür etti.
Erdoğan'ın kararıyla atanan İbn Haldun Üniversitesi'nin yeni rektörü Arkan teşekkür mesajını sosyal medya hesabından yayınladı.
Atilla Arkan mesajında, Erdoğan'a, YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın ve üniversitenin mütevelli heyetine teşekkür ettikten sonra Bilal Erdoğan'a 'en kalbi şükranlarını' sundu.
Arkan'ın mesajı şöyle:
"İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğüne tensipleriyle şahsımı onurlandıran sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, YÖK başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’a, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyetine, Prof. Dr. İrfan Gündüz ve Sayın Bilal Erdoğan’a en kalbi şükranlarımı sunarım.
İbn Haldun Üniversitesi ailesi olarak bu ülkeye, milletimize, ümmetimize ve insanlığa en iyi şekilde hizmet ve katkıda bulunmayı Rabbim nasip etsin."
Video Haberler
- Canlı yayında tuhaf sesler... Lütfen itiraf edin...
- Birçok dilde soruldu: 128 milyar dolar nerede?
- Çok konuşulacak video.... Hepsi kayıtlarda artık...
- Taksim’de kısıtlamada gece kulüplerine baskın kamerada
- Aracını tamir etmek isterken feci şekilde can verdi
- Beşiktaş'taki otobüs kazası; şoför tutuklandı
- Pitbullu bıçaklayıp sahibini dövdüler
- Erdoğan'a 'ölüm' yanıtı verip gençlere seslendi
- Adana'da korkunç kaza: Aynı aileden 3 ölü, 3 yaralı
- En çok alkış Berat Albayrak'a yakın isme
En Çok Okunan Haberler
- İçişleri Bakanlığı'ndan 23 Nisan'da kapanma kararı
- Alman bankası tarih verdi, yeni döviz krizi kapıda!
- Mehmet Ceyhan: Çok büyük bir hata yaptık
- Görevden alınan Ruhsar Pekcan'dan ilk açıklama
- Rusya'dan zehir zemberek Türkiye açıklaması
- Rusya'dan kriz yaratacak TV yayını
- Altay'dan, Süleyman Soylu'ya sert tepki
- Hukuksuz atamayla görev
- Kabinede kaç bakan daha değişecek?
- Engin Altay'dan Erdoğan'a yanıt